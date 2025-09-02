Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова встановив рекорд за кількістю глядачів у перший тиждень прокату

Про це Еспресо повідомили у команді фільму.

​​Документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" вийшов у прокат в Україні 28 серпня. За перший вікенд його подивились понад 10 тис. глядачів. Це стало найкращим результатом серед цьогорічних документальних фільмів в Україні.

"2000 метрів до Андріївки" — друга повнометражна робота режисера й журналіста AP Мстислава Чернова, відзначеного "Оскаром", Пулітцером та BAFTA.

Фільм "2000 Метрів до Андріївки" розкриває наслідки російсько-української війни через особисту й болісну перспективу. Після своєї історичної хроніки цивільних втрат у Маріуполі, Мстислав Чернов звертає об'єктив на українських військових – ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної землі.

На тлі провальної контрнаступальної операції 2023 року, Чернов разом із колегою з AP Олексієм Бабенком супроводжують Третю штурмову бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого Росією села Андріївка. Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і потужні моменти особистих роздумів, "2000 Метрів до Андріївки" з моторошною інтимністю показує: чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють – для них ця війна може не мати кінця.

Більше про фільм

Стрічка створена у співпраці з оператором Алексом Бабенком, музику написав дворазовий володар "Ґреммі" Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер"). Прем’єра відбулася на "Санденсі", де Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру, а на Docudays UA фільм узяв три головні призи.

Продюсерки Мішель Майснер і Рейні Аронсон-Рат, які отримали "Оскар" за "20 днів у Маріуполі", також працювали над новою стрічкою, монтажем якої займалася Майснер. Як і попередня робота Мстислава Чернова, фільм створений у партнерстві FRONTLINE (PBS) та Associated Press.