Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар"
Про це інформує Український Оскарівський Комітет.
"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя", - зазначили в Українському Оскарівському Комітеті.
Рішення Комітету прокоментував режисер, наголосивши, що для команди є великою честю представляти Україну на "Оскарі".
"Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", - зазначив Чернов.
Більше про Фільм
Фільм "2000 Метрів до Андріївки" розкриває наслідки російсько-української війни через особисту й болісну перспективу. Після своєї історичної хроніки цивільних втрат у Маріуполі, Мстислав Чернов звертає об'єктив на українських військових – ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної землі.
На тлі провальної контрнаступальної операції 2023 року, Чернов разом із колегою з AP Олексієм Бабенком супроводжують українську бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого Росією села Андріївка. Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і потужні моменти особистих роздумів, "2000 Метрів до Андріївки" з моторошною інтимністю показує: чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють – для них ця війна може не мати кінця.
Нагадаємо, що світова премʼєра фільму "2000 метрів до Андріївки" відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary. Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях.
Більше про цьогорічний "Оскар"
"Шортлист" із 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" буде оголошено 16 грудня 2025 року. П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року.
Церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.
- Раніше у команді фільму повідомляли, що документальна стрічка "2000 метрів до Андріївки" - другий фільм лауреата премії "Оскар" за "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова вийде в прокат 28 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.77Продаж 48.44
- Актуальне
- Важливе