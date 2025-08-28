Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"

Про це інформує Український Оскарівський Комітет.

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя", - зазначили в Українському Оскарівському Комітеті.

Рішення Комітету прокоментував режисер, наголосивши, що для команди є великою честю представляти Україну на "Оскарі".

"Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", - зазначив Чернов.

Більше про Фільм

Фільм "2000 Метрів до Андріївки" розкриває наслідки російсько-української війни через особисту й болісну перспективу. Після своєї історичної хроніки цивільних втрат у Маріуполі, Мстислав Чернов звертає об'єктив на українських військових – ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної землі.

На тлі провальної контрнаступальної операції 2023 року, Чернов разом із колегою з AP Олексієм Бабенком супроводжують українську бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого Росією села Андріївка. Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і потужні моменти особистих роздумів, "2000 Метрів до Андріївки" з моторошною інтимністю показує: чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють – для них ця війна може не мати кінця.

Нагадаємо, що світова премʼєра фільму "2000 метрів до Андріївки" відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary. Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях.

Більше про цьогорічний "Оскар"

"Шортлист" із 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" буде оголошено 16 грудня 2025 року. П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року.

Церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.