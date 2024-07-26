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Фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Дар'я Тарасова
26 липня, 2024 п'ятниця
11:25
Кіно На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс

Зірки фільму Marvel Раян Рейнольдс і Г'ю Джекман потрапили до Книги рекордів Гіннесса, оскільки трейлер "Дедпула і Росомахи" зібрав рекордну кількість переглядів

Зміст

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Супергеройський фільм Marvel "Дедпул і Росомаха", світова премʼєра якого відбулася 25 липня, отримав офіційні сертифікати GWR на ITV This Morning. Рекорд стрічці приніс трейлер: за перші 24 години після випуску він зібрав разючу кількість переглядів — 365 млн. Промовідео показали на Супербоулі-2024 з 11 по 12 лютого.

"Що? Один мільйон на кожен день року, це так круто!", - прокоментував результат продюсер, сценарист і виконавець головної ролі Раян Рейнольдс.

Рейнольдс пригадав момент, коли інший актор головної ролі у фільмі Гʼю Джекман отримав свій перший сертифікат GWR на This Morning п’ять років тому. У 2019 році виконавець ролі Росомахи пояснив, що встановлення світового рекорду було для нього ціллю всього життя: "Коли я був дитиною, я мріяв про Книгу рекордів Гіннеса".

Ця мрія нарешті здійснилася, коли Крейг Глендей, головний редактор Книги рекордів Гіннеса, нагородив його за найдовшу кар’єру супергероя Marvel.

Окрім цього, Рейнольдс отримав сертифікат як співвласник футбольного клубу "Рексем". Рекорд був встановлений як найстаріший міжнародний футбольний майданчик, який використовувався протягом 147 років і 31 дня станом на 5 квітня.

"Це так багато значить для мене та моїх валлійських предків", — сказав Рейнольдс.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R - Restricted - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи".

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
рекорд Гіннеса
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