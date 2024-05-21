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"Дедпул і Росомаха" став першим фільмом Disney з обмеженням до 17-річного віку

21 травня, 2024 вiвторок
15:07
Кіно На фото: "Дедпул і Росомаха"

Продюсер і виконавець однієї з головних ролей у фільмі "Дедпул і Росомаха" Раян Рейнольдс заявив, що здивований, що Disney дозволив їхній стрічці отримати рейтинг R

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Про це пише Variety.

Майбутній американський супергеройський фільм "Дедпул і Росомаха", заснований на коміксах Marvel, стане першою стрічкою про Дедпула, створеною після того, як студія Disney придбала Fox. Перші два фільми Раяна Рейнольдса "Дедпул" і "Дедпул 2" мали рейтинг R і випускалися студією Fox.

Шанувальники коміксів побоювалися, що, враховуючи прихильність Disney до сімейних фільмів, студія може знизити рейтинг франшизи R (Restricted - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника). Цей рейтинг показує, що оцінювальна комісія вирішила, що деякий матеріал фільму призначається для дорослих. Рейтинг R також може бути призначений через мову, теми, насильство, сцени сексу або зображення вживання наркотиків.

Утім "Дедпул і Росомаха" отримав рейтинг R, тож режисер Шон Леві та продюсер Раян Рейнольдс отримали дозвіл продовжувати непристойний гумор у третій стрічці франшизи.

"Сподіваюся, це не прозвучить поблажливо, але я справді пишаюся ними за це. Я думаю, що це величезний крок для них, – прокоментував Рейнольдс те, що Disney дозволив фільму отримати рейтинг R. - Я маю на увазі, що це додає зовсім інших фарб цьому калейдоскопічному колесу, яким є компанія та різні люди, яких вони зазвичай розважали. [Рейтинг R] справді [дозволив] нам робити все що завгодно у світі, де все можливо".

Хоча персонажів Дедпула і Росомаху поєднує багаторічна історія на великому екрані, Леві нещодавно сказав Associated Press, що передивлятися вже наявні фільми Marvel перед переглядом "Дедпула і Росомахи" не потрібно.

"Я був хорошим учнем у школі, робив домашнє завдання, як дорослий. Але я точно не збираюся робити домашнє завдання, коли йду в кіно. Я створив цей фільм, безумовно, зі здоровою повагою та вдячністю до шаленої бази шанувальників, які чудово знають міфологію та історію цих персонажів і цього світу. Але цей фільм створено для розваги й не зобов’язує йти за попереднім дослідженням", - додав режисер.

"Дедпул і Росомаха" вийде в прокат у США 26 липня. 

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel.

Теги:
Культура
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