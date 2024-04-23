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Вийшов новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха", який побив рекорд всесвіту Marvel

23 квітня, 2024 вiвторок
19:02
Кіно На фото: "Дедпул і Росомаха"

Оприлюднено новий трейлер фантастичного екшену "Дедпул і Росомаха", який побив рекорд за кількістю лайливих слів серед всіх трейлерів фільмів Marvel

Український трейлер оприлюднили на YouTube-каналі Kinomania Film Distribution.

Зʼявився другий трейлер супергеройського фільму "Дедпул і Росомаха" (Deadpool & Wolverine). У новому відео нарешті показали чимало спільних сцен персонажів Раяна Рейнольдса і Г'ю Джекмана - Дедпула і Росомахи.

Події бойовика розгортаються через кілька років після завершення "Дедпула 2". Вейд Вілсон/Дедпул живе щасливим життям зі своєю коханою Ванессою. Раптом його викрадають члени "Управління часовими змінами" і залучають до небезпечної місії з порятунку мультивсесвіту. Коли Дедпул розуміє, що сам не впорається, він вирішує покликати на допомогу Росомаху.

Попередній трейлер "Дедпул і Росомаха" побив кілька рекордів всесвіту Marvel. Він став трейлером, який зібрав найбільше переглядів за 24 години.

Як зазначає LADbible, новий трейлер встановив рекорд за кількістю лайливих слів. У новому відео звучить більше нецензурних слів, ніж у всіх фільмах кіновсесвіту Marvel. Попередній рекорд за кількістю лайливих слів у трейлерах Marvel також належав фільмам про персонажа Рейнольдса: першість розділили трейлер "Дедпула 2" і трейлер "Червоної смуги". Трейлер "Дедпула і Росомахи" триває 2 хвилини 38 секунд і містить 6 лайливих слів.

Цей фільм є першим фільмом із рейтингом R у Marvel, що надає франшизі більше творчої свободи. Очікується, коли фільм дебютує, він стане проєктом Marvel з найбільшою кількістю лайливих слів.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, а й пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Теги:
Культура
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