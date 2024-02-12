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Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс оголосили назву нового фільму франшизи "Дедпул" та показали тизер

12 лютого, 2024 понедiлок
09:45
Кіно На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс

Австралійський актор Гʼю Джекман та канадський актор Раян Рейнольдс воззʼєдналися у новому тизері третьої частини "Дедпула", яка отримала назву "Дедпул і Росомаха"

Про це пише NME.

55-річний австралійський актор і продюсер, найбільш відомий за роллю супергероя-мутанта Росомахи у серії фільмів "Люди Ікс" та 47-річний канадський актор і продюсер Раян Рейнольдс зʼявились у новому тизері майбутнього фільму "Дедпул 3".

Традиційно під час трансляції Супербоулу 2024 відбувається не лише музичне шоу, а й презентація низки довгоочікуваних трейлерів і тизерів.

Тизер "Дедпулу 3" починається зі святкування дня народження Вейда Вілсона (його грає Рейнольдс), де він каже своїм друзям і родині: "Це були кілька важких років, звичайно, але я щасливий – і це завдяки кожному з вас. Я найщасливіша людина на світі". Однак коли він задуває свічки на своєму торті, святкування перериває стукіт у двері, що вириває його з вечірки.

Готуючись знову стати супергероєм Дедпулом, він проголошує: "Я — Месія. Я Ісус Марвел".

Пізніше в тизері він возз’єднується з Росомахою, якого традиційно грає Джекман. У фіналі тизера ми бачимо, що третя частина франшизи буде називатися "Дедпул і Росомаха". Фільм вийде в прокат 26 липня.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, а й пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Теги:
Культура
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