Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно "Одне з найбільших хвилювань у житті": Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи"

"Одне з найбільших хвилювань у житті": Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи"

22 липня, 2024 понедiлок
12:11
Кіно На фото: Раян Рейнольдс

Продюсер і актор Раян Рейнольдс розповів, як отримав дозвіл на використання у фільмі "Дедпул і Росомаха" синглу Мадонни 1989 року Like a Prayer 

Зміст

Про це пише Entertaiment Weekly.

За кілька днів до виходу в прокат супергеройського фільму "Дедпул і Росомаха" продюсер, сценарист і виконавець головної ролі Раян Рейнольдс записав подкаст для SiriusXM. Він розповів, що йому довелося особисто зустрітися з американською співачкою Мадонною, щоб отримати дозвіл на використання її пісні Like a Prayer у новій стрічці Marvel.

Рейнольдс і режисер фільму Шон Леві мали "особисту зустріч з Мадонною", щоб показати попіконі послідовність, у якій пісня буде використана у фільмі. Актор зазначив, що спілкування з королевою попмузики стало "одним із найбільших хвилювань у його житті".

"Перш за все, почнімо з того, що Мадонна не видає ліцензії на пісні, і особливо на цю пісню не було ліцензії. Тож попросити про це було серйозним викликом, і, безумовно, ще серйознішим — використати. Ми підійшли до неї, зустрілися з нею та показали їй, як це використовується, де і чому", - поділився Рейнольдс.

Леві зауважив, що здавалося, що вони зустрічаються з королівською особою. 

"Я навіть запитав у когось, хто з нею працював, чи дозволено мені просто звернутися до неї Мадонна. Наприклад, "Привіт, Мадонно"?", - пригадав Рейнольдс.

Він додав, що, окрім того, що Мадонна дозволила їм використати свій трек у фільмі, вона надала кілька рекомендацій, як покращити сцену.

"Вона додала чудові зауваження. Боже мій, вона подивилася на це і, я не жартую, просто подумала: "Вам потрібно зробити це, це і це в цей момент". І, чорт забирай, наскільки вона мала рацію", - додав актор.

Леві поділився, що вони одразу почали втілювати її бачення в реальність. 

"Ми буквально розпочали новий сеанс запису протягом 48 годин, щоб зробити цей один нюанс. У неї було лише одне зауваження, і це було чудове зауваження, яке покращило послідовність", - додав режисер.

"Дедпул і Росомаха" вийде у прокат 26 липня.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R - Restricted - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. 

Продюсер і виконавець однієї з головних ролей у фільмі "Дедпул і Росомаха" Раян Рейнольдс прокоментував чутки про те, що в стрічці знялася попзірка Тейлор Свіфт. 

Теги:
Культура
музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
Верховна Рада
19 липня, 2024 п'ятниця
Проштовхували швидко, щоб без обговорень погодити схему: юристка Щербан про розгляд ВР законопроєкту про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів
путін
20 липня, 2024 субота
Дипломат Брайза пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
Камала Гарріс
22 липня, 2024 понедiлок
За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.84
  • EUR
    Купівля 44.98
    Продаж 45.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 липня
12:28
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
Україна до кінця літа отримає 100 тис. боєприпасів у межах чеської ініціативи, - очільник МЗС Ліпавський
12:05
OPINION
Дмитро Золотухін
Венс наслідує Зеленського
12:01
Жозеп Боррель
У Брюсселі розпочалася зустріч очільників МЗС країн ЄС: обговорять наслідки "миротворчого турне" Орбана
11:44
Ексклюзив
Джо Байден
"Демократична партія США показала, що здатна на нестандартні рішення": дипломат про вихід Байдена з перегонів
11:43
Огляд
світ, міжнародний огляд
Перемога Трампа може означати різку зміну трансатлантичної підтримки Києва, Європа повертається до призову на військову службу через російську загрозу. Акценти світових ЗМІ 22 липня
11:37
Оновлено
Джозеф Байден
Байден вийшов із президентських перегонів 2024 року. Реакції світу
11:32
В управління АРМА передали 4 гелікоптери й 2 літаки кримських  підприємців,  підозрюваних у фінансуванні армії РФ
11:20
Оновлено
Трагедія на канатній дорозі в Києві: рятувальники дістали з Дніпра тіло хлопця
11:20
Роберт де Ніро
Критик Трампа Роберт де Ніро відреагував на вихід Байдена з президентських перегонів
11:14
Поплічниця блогера-зрадника Лебедєва: СБУ затримала російську інформаторку, яка коригувала удари по Очакову
11:08
електроенергія
Обмеження діють протягом доби, з 18:00 застосують три черги: ситуація в енергосистемі на 22 липня
11:01
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Не виключаю, що РФ обрала медійну людину, щоб каталізувати події в Україні, - "Інформаційний спротив" про вбивство Ірини Фаріон
10:52
Пресреліз
HR Wisdom Summit: нагороди
HR Wisdom Summit: головні інсайди українського ринку праці 
10:50
Німеччина
МЗС Німеччини створило "неформальну кризову групу" на випадок повернення Трампа до Білого дому, - FT
10:43
ракетна атака на Охматдит
Проросійські чеські ЗМІ поширюють російські фейки про ракетний обстріл Охматдиту
10:17
ФСБ
ФСБ звинуватила заступника Єрмака в нібито кураторстві організації терактів у Криму
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 липня: скільки коштують долар і євро
10:13
Джон Леннон Beatles
На аукціон виставлять окуляри Джона Леннона
10:06
OPINION
Олексій Панич
Про план Джонсона для Трампа
09:58
Білий дім
"Дякую, Джо": американці збираються перед Білим домом, скандуючи слова вдячності президенту Байдену
09:39
Ексклюзив
Маємо шанс у цьому році заблокувати Крим, - Згурець
09:26
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 117 боєзіткнень. Найгарячіше - на Покровському напрямку
09:15
Кількість поставок мікроелектроніки з Китаю та Гонконгу до Росії за 2024 рік зменшилась на 28%, - Reuters
08:51
, біля Пішохідного мосту, обірвалася канатна дорога
Обрив канатного тросу в Києві: власник атракціону обіцяє співпрацювати зі слідством
08:47
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог не має просувань: командир батальйону "Ахіллес" Федоренко про ситуацію на Харківщині
08:30
OPINION
Микола Княжицький
Трамп починає розуміти: про Україну потрібно розмовляти з Україною
08:21
Камала Гарріс
За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн
08:08
Інфографіка
ППО, обстріл, ЗСУ
За 21 липня Сили оборони ліквідували 18 ворожих танків, 51 артсистему та 1050 окупантів
08:05
OPINION
Віктор Пушкар
Воювати проти нас без українців росіяни не можуть
07:45
Оновлено
дрон, БПЛА
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 75 БПЛА. В Туапсе палає нафтобаза
07:30
Аналітика
ракета ATACMS
Чому удари по РФ західною зброєю під питанням: позиція союзників і наслідки для фронту. Пояснюємо
06:55
Нафта
Після виходу Байдена із президентської гонки ціни на нафту підскочили у всьому світі
06:38
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
В Азовському морі чергують 2 військові кораблі РФ
06:34
Філіппіни, ВМС
Китай і Філіппіни уклали угоду про мирне співіснування у Південнокитайському морі
06:02
Камала Гарріс
Всі очільники Демпартії на рівні штатів підтримують висування Гарріс
05:36
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Ми завжди будемо вдячні за лідерство": Зеленський відреагував на вихід Байдена з президентської гонки
05:22
Карл Негаммер
Удар до Охматдиту: Австрія прийняла на лікування двох дітей
01:31
Оновлено
Засуджений у Білорусі до смертної кари німець Ріко Кригер
У Білорусі громадянина Німеччини засудили до смертної кари: як це може бути пов'язано з ФСБ та війною
00:44
електроенергія, відключення
У Житомирі відмовлялися вимикати світло по графіках, поки в інших регіонах люди сиділи по 15 годин без електрики, - нардеп Кучеренко
00:37
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
"Віримо в ЗСУ" - це шкідлива мантра, треба навпаки - "Готуйтеся ставати ЗСУ!", - ветеран Дмитро Вербич
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV