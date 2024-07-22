"Одне з найбільших хвилювань у житті": Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи"

Про це пише Entertaiment Weekly.

За кілька днів до виходу в прокат супергеройського фільму "Дедпул і Росомаха" продюсер, сценарист і виконавець головної ролі Раян Рейнольдс записав подкаст для SiriusXM. Він розповів, що йому довелося особисто зустрітися з американською співачкою Мадонною, щоб отримати дозвіл на використання її пісні Like a Prayer у новій стрічці Marvel.

Рейнольдс і режисер фільму Шон Леві мали "особисту зустріч з Мадонною", щоб показати попіконі послідовність, у якій пісня буде використана у фільмі. Актор зазначив, що спілкування з королевою попмузики стало "одним із найбільших хвилювань у його житті".

"Перш за все, почнімо з того, що Мадонна не видає ліцензії на пісні, і особливо на цю пісню не було ліцензії. Тож попросити про це було серйозним викликом, і, безумовно, ще серйознішим — використати. Ми підійшли до неї, зустрілися з нею та показали їй, як це використовується, де і чому", - поділився Рейнольдс.

Леві зауважив, що здавалося, що вони зустрічаються з королівською особою.

"Я навіть запитав у когось, хто з нею працював, чи дозволено мені просто звернутися до неї Мадонна. Наприклад, "Привіт, Мадонно"?", - пригадав Рейнольдс.

Він додав, що, окрім того, що Мадонна дозволила їм використати свій трек у фільмі, вона надала кілька рекомендацій, як покращити сцену.

"Вона додала чудові зауваження. Боже мій, вона подивилася на це і, я не жартую, просто подумала: "Вам потрібно зробити це, це і це в цей момент". І, чорт забирай, наскільки вона мала рацію", - додав актор.

Леві поділився, що вони одразу почали втілювати її бачення в реальність.

"Ми буквально розпочали новий сеанс запису протягом 48 годин, щоб зробити цей один нюанс. У неї було лише одне зауваження, і це було чудове зауваження, яке покращило послідовність", - додав режисер.

"Дедпул і Росомаха" вийде у прокат 26 липня.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R - Restricted - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника.

Продюсер і виконавець однієї з головних ролей у фільмі "Дедпул і Росомаха" Раян Рейнольдс прокоментував чутки про те, що в стрічці знялася попзірка Тейлор Свіфт.