Тейлор Свіфт може з'явитися у новому фільмі Marvel: заява продюсера Рейнольдса

Про це пише Independent.

Між фанатами кіновсесвіту Marvel останні місяці ходять чутки про те, що американська співачка Тейлор Свіфт долучилася до нового супергеройського фільму "Дедпул і Росомаха", який вийде 26 липня. Ці припущення повʼязані з тим, що попзірка зустрічалася з головою Marvel Studios Кевіном Файгі.

Продюсер майбутнього фільму Marvel і виконавець ролі Дедпула Раян Рейнольдс також відреагував на ці чутки. Фанати припускають, що Тейлор Свіфт долучилася до Рейнольдса і Г'ю Джекмана у ролі мутанта Іскри (Dazzler), але режисер стрічки Шон Леві ще не підтвердив та не спростував цю новину.

"Знаєте, у подібних фільмах існує стільки припущень про багатьох людей, які можуть потрапити у фільм. Я бачив того, хто був переконаний, що Елвіс знявся у фільмі, - пожартував Рейнольдс щодо участі Преслі, який помер у 1977 році, і додав: - Усе може трапитися, і це те, за що я люблю цей всесвіт. Сюрпризи - суть Дедпула".

У 2023 році Свіфт помітили на прогулянці в Нью-Йорку із режисером "Дедпула" Шоном Леві, що підсилило припущення шанувальників, що вона зʼявиться з камео. Того ж дня Леві з’явився в подкасті Happy Sad Confused, де ведучий Джош Горовіц запитав, чи "слово Dazzler" коли-небудь вислизало з вуст, коли ви були в кімнаті з Тейлор"?

Леві коротко зазначив: "Воно точно вислизає з уст у соціальних мережах щодня, і це все, що я хочу сказати".

Коли Горовіц продовжив цікавитись, чи вважає режисер Свіфт "хорошою Іскрою", режисер загадково відповів: "Звучить як чудова ідея".

Рейнольдс, який грає Вейда/Дедпула, спочатку заперечував, що Свіфт зніматиметься у фільмі, сказавши в листопаді 2022 року, що він буде радий, якщо вона це зробить.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel.

"Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R - Restricted - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника.