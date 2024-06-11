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Фільм "Епізоди: Україна на Мундіалі" про збірну на Чемпіонаті світу - 2006 з'явився на Netflix 

11 червня, 2024 вiвторок
18:21
Кіно

Документальна стрічка "Епізоди: Україна на Мундіалі" містить архівні кадри з Чемпіонату світу з футболу 2006 року й інтервʼю з гравцями та вболівальниками збірної

Зміст

Про це повідомили в facebook Netflix.

На стримінговій платформі Netflix стала доступною до перегляду документальна стрічка "Епізоди: Україна на Мундіалі" режисера Артема Григоряна.

"У головних ролях — збірна України на Чемпіонаті світу з футболу у 2006 році", - зазначили у соцмережі.

Вихід стрічки на Netflix присвячений старту Чемпіонату Європи з футболу 2024 року, який триватиме в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

"Наснажливий документальний фільм про безпрецедентну участь України в Чемпіонаті світу з футболу 2006 року містить архівні кадри й інтервʼю з гравцями й уболівальниками", - зазначається в описі.

У фільмі зʼявляються Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Артем Мілевський, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Сергій Федоров, Семен Альтман, Юрій Роменський, Віктор Вацко, Артем Франков, Ігор Циганик, Галина Вініченко, Алла Бублій, Дмитро Тимошенко, Еммануїл Ганєв, Олег Куриленко, Святослав Вакарчук.

Серія документальних фільмів "Епізоди" розповідає історії незалежної України, "на яких виросла сучасна Україна".
 

Теги:
Спорт
Культура
Футбол
Андрій Шевченко
Збірна України
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