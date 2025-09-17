Фільм-переможець премії "Золота Дзиґа" "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вийшов в онлайн-прокат

Про це Еспресо повідомили у команді фільму.

Фільм режисера Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман" став найкращим українським фільмом на церемонії вручення 9-ї національної кінопремії "Золота Дзиґа". Також стрічка перемогла в 5 інших номінаціях:

Найкраща режисерська робота — Тарас Томенко

Найкращий сценарій — Тарас Томенко, Любов Якимчук

Найкраща жіноча роль другого плану — Ніна Набока

Найкраща робота художника-постановника — Шевкет Сейдаметов

Найкраща музика — Алла Загайкевич

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" вже доступний в онлайн-прокаті на платформі SWEET.TV.

Він розповідає драматичну історію письменників доби Розстріляного відродження — Хвильового, Тичини, Сосюри, Багряного й інших митців, над творчістю яких радянський режим прагнув встановити контроль.

У 2024 році стрічка вийшла в національний і міжнародний кінопрокат. Ще жоден проєкт не був в українському кінопрокаті так довго. За цей час фільм охопив 15 країн і зібрав понад 130 тис. глядачів.

У 1930-х роках в Харкові радянська влада заселила видатних українських письменників і митців під одним дахом у будинок "Слово", аби встановити контроль над ними та примусити працювати на радянську систему. Стрічка показує, як тоталітарний режим нищив українську ідентичність, чому ці методи досі повторює Росія та наскільки важливо сьогодні захищати власну культуру й свободу.

Головні ролі у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зіграли Дмитро Олійник, В’ячеслав Довженко, Ніна Набока та Марина Кошкіна.