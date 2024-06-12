Фільм "Я і Фелікс" за романом військового Артема Чеха з Юрієм Іздриком у головній ролі вийшов на Netflix
Дебютна стрічка режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс" за романом "Хто ти такий?" її чоловіка — письменника і військового Артема Чеха зʼявилася в онлайн-прокаті
Про це у facebook повідомила сама режисерка.
Повнометражний ігровий дебют української режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс" 12 червня став доступним на Netflix.
"Я і Фелікс" сьогодні виходить в онлайн-прокат. Передусім, на Netflix. Так, це лише для України. Є ще й інші стримінгові сервіси, про які напишу окремо", - зазначила Цілик.
Вона анонсувала, що пізніше цього літа фільм також з'явиться і на іншій платформі, де буде доступний вже для багатьох інших країн.
Фільм розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 1990-х. У центрі сюжету – його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані.
Стрічка знята за мотивами книжки "Хто ти такий?" українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха, який є чоловіком режисерки.
Головні ролі виконали Андрій Чередник — син режисерки та автора книги "Хто ти такий?" та Юрій Іздрик — український письменник і поет. У фільмі також зіграли зокрема Володимир Гладкий ("Дільничий з ДВРЗ"), Андрій Ісаєнко ("Щедрик", "Кіборги", "Захар Беркут"), Анастасія Карпенко ("Як там Катя?", "Лікар Ковальчук") та інші.
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