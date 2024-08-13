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Фільму "Жах на вулиці В'язів" змінили рейтинг, визнавши "відносно стриманим"

Дар'я Тарасова
13 серпня, 2024 вiвторок
16:18
Кіно Фільм "Жах на вулиці В'язів"

Американський фільм жахів 1984 року режисера Веса Крейвена "Жах на вулиці В'язів", який мав обмеження 18+, у Великій Британії тепер можна дивитися з 15 років

Зміст

Про це пише The Guardian.

Британська рада з класифікації фільмів (BBFC) захистила своє рішення змінити сертифікацію фільму жахів "Жах на вулиці В’язів" з 18 на 15, заявивши, що дослідження аудиторії показали "сильну підтримку перекласифікації старішого контенту відповідно до сучасних стандартів".

Класичний фільм жахів 1980-х років, який розповідає про Фредді Крюгера - убивцю в рукавичках з лезами, що переслідує та вбиває підлітків у їхніх снах, під час першого виходу в прокат у Великій Британії в 1985 році отримав сертифікат 18+. Це позначення було підтверджено під час повторного випуску в кінотеатрах у 2013 році. Однак після нової заявки від студії Warner Bros сертифікат було змінено на 15+.

"У BBFC ми переглядаємо класифікацію старих фільмів, коли вони надсилаються нам дистриб’ютором, як правило, перед майбутнім перевипуском. При цьому ми застосовуємо наші поточні стандарти, викладені в опублікованих нами головних принципах класифікації. Ці вказівки змінюються з часом на основі широкомасштабного дослідження. Останнє таке проводилося за участю 12 тис. людей, щоб гарантувати, що вони продовжують відображати очікування британської аудиторії. У результаті для фільмів може знадобитися вищий або нижчий віковий рейтинг, ніж вони отримували в минулому", - зазначив прессекретар британської ради з класифікації фільмів.

Останній набір інструкцій був виданий у березні 2024 року, в якому BBFC визнала, що "люди більше стурбовані насильством у всіх вікових категоріях... через тривожні форми інтенсивного або реалістичного насильства". Однак представник BBFC каже, що головне занепокоєння глядачів пов’язане з зображенням "насильства в реальному світі" і що "сучасні глядачі, як правило, сприймають сцени насильства, які є більш фантастичними за своєю природою".

"У фільмі "Жах на вулиці В’язів", попри те, що у фільмі є різні криваві моменти, він відносно стриманий з погляду крові та сильніших деталізованих травм. Вбивства часто залишають уяві більше, ніж внутрішні деталі, і здебільшого відбуваються у фантастичному контексті", - додав прессекретар.


 

Теги:
Культура
Велика Британiя
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