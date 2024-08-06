Французький режисер Гаспар Ное приїхав до Москви, - росЗМІ

Про це повідомили в телеграм-каналі російського журналу "Москвичка".

Французький та аргентинський кінорежисер і сценарист Гаспар Ное, відомий створенням фільмів "Любов", "Незворотність", "Екстаз", став гостем росіян на "культурному вечорі" у Москві. Він приїхав до країни-агресорки, щоб взяти участь у закритому заході, організованому для російського глянцю "Москвичка" та кінопрокатної та продюсерської компанії Arthouse.

Росіяни поширили фото, на якому Ное позує з подарованим йому фотоапаратом Polaroid на Красній площі.

Фото: телеграм-канал "Москвичка"

"Продовжуємо змінювати культурне поле країни та показувати відкритість країни до світу", - прокоментувала у виданні "Москвичка".

Росіяни також поширили відео з нічного клубу в Москві, на якому режисер танцює під пісню Шури.



У соцмережі Х фандрайзингова платформа United24 відреагувала на візит режисера у Москву.

"Організатор вечора каже, що візит Ное свідчить про те, що "Росію люблять за кордоном", - прокоментували в United24.

Український прокатник Arthouse Traffic також прокоментував новину, позначивши фото режисера на головній площі в Москві як чутливий контент.

Сам режисер про свій візит до Росії в соцмережах не повідомляв.