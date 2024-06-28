"Ведмідь" чи "Генії": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Генії"

У кінотеатрах з 27 червня

Біографічна драма про одного з найвеличніших драматургів епохи та основоположників театру абсурду, лауреата Нобелівської премії у галузі літератури, бійця Спротиву під час Другої світової війни, чийогось чоловіка та чийогось коханця, непересічну людину, яка вплинула на розвиток письменництва, поезії, драматургії та культури в цілому Семюела Бекета, яку зняв оскароносний британець Джеймс Марш. Свого "Оскара" Марш отримав за іншу документальну стрічку - "Людина на дроті" - про прогулянку французького вуличного канатоходця Філіпа Петі, який став всесвітньо відомим після його проходження вранці 7 серпня 1974 року по канату, натягнутому між Північною та Південною вежами-близнюками Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Та й пізніші документальні кінороботи Джеймса Марша (як от "Теорія всього" про видатного фізика-теоретика Стівена Хокінга та про його дружину і їхню боротьбу з його невиліковною хворобою) теж здобували велику кількістю престижних нагород. Цього разу він заглиблюється у біографію Беккета, долю та творчість якого визначило знайомство з Джеймсом Джойсом.

Отож Беккет. "У твоєму житті була радість. Але ти сказав: "Спочатку танцюй, потім думай". Тобі не терпілося перейти від задоволення до болю…"

У головних ролях Гебріел Бірн, Фіон О'Ші, Ейдан Гіллен, Сандрін Боннер, Леоні Ложкін, Баррі О'Коннор, Роберт Арамайо, Брона Галлахер.

"Тихе місце: День перший"

У кінотеатрах з 27 червня

Шанувальники жахастиків таки щиро чекали цього фантастичного фільму жахів, що є третім у франшизі "Тихе місце" та спін-оффом до розказаної раніше історії. Як анонсують стрічку, незмінним її сценаристом та продюсером є Джон Красінскі, який цього разу не знімався у фільмі та не направляв його. А зняв кіноісторію Майкл Сарноскі, для якого це другий його повнометражний фільм у якості режисера та сценариста. Новий проєкт анонсували у листопаді 2020 року. Основне фільмування тривало з лютого по квітень 2023 року у Лондоні. Передбачається, що франшиза поповниться ще одним фільмом – продовженням історії персонажів, показаних у перших двох частинах.

Отож "події розгортаються у світі, який зіткнувся з небаченою до того загрозою. На землю висадилися полчища інопланетних монстрів, які геть сліпі, однак володіють бездоганним слухом. Згодом розуміння того, як саме діють прибульці, допоможе людям рятуватися. А поки що, у перший день нашестя, люди залишилися сам на сам зі страхом смерті".

У головних ролях Люпіта Ніонго, Джозеф Квінн, Деніс О'Харе, Джимон Гонсу, Алекс Вулф

"Ведмідь" (серіал, 3 сезон)

На Hulu з 27 червня

Цей один із найяскравіших серіалів останніх років здобув низку престижних нагород, (зокрема "Еммі" та "Золотий Глобус"), а виконавець головної ролі у ньому Джеремі Аллен Вайт відзначений "Золотим Глобусом" як найкращий актор. Цю кіноісторію щиро полюбила критика , яка писала про нього, що серіал вразив глядачів у першому сезоні тільки для того, щоб досягти ще більших висот у другому сезоні. Відтак логічно, що третього сезону нетерпляче очікують і професійні рецензенти кінографічних процесів і звичайні люди.

Отож нагадуємо: талановитий молодий шеф-кухар повертається у рідне Чикаго, щоби після самогубства брата врятувати невеликий сімейний бізнес - забігайлівку, де головний кулінарний шедевр - сендвіч з м'ясом. Чи вдасться йому відродити сімейну справу та знайти власний шлях - за цим стежать фанати серіалу у багатьох країнах світу.

У ролях Джеремі Аллен Вайт, Айо Едебірі, Ебон Мосс-Бакрак, Еббі Елліотт та ін.

"Суперген" (серіал, 1-й сезон)

На Netflix з 27 червня

Британський науково-фантастичний телесеріал про намагання зберегти чи врятувати тих, кого любиш. Головний герой Майкл має все, що йому потрібно для щастя - дім, машину, згоду коханої вийти за нього заміж. Але маючи здатність подорожувати у часі, він з'ясовує, що його коханій суджено померти. Щоб відвернути лихо, хлопець об'єднує власні зусилля із зусиллями інших чотирьох мешканців Південного Лондона, які теж володіють суперздібностями, але до певного часу про це не підозрювали й не дуже розуміють, що з власними нововідкритими талантами робити.

У ролях Тосін Коул, Надін Міллс, Ерік Кофі-Абрефа

"Євротур: сімейні канікули"

У кінотеатрах з 27 червня

Можливо, ця французька комедія не той кіношедевр, якого хтось очікує, але однозначно це фільм, який дарує дуже світлі й добрі емоції. І це не просто роуд-муві про сімейні цінності. Адже над його створенням працювала також родина. Режисеркою, співавторкою сценарію та виконавицею головної ролі стала Лоранс Арне. Її партнер Дені Бун виконав головну роль. Подружжя неодноразово втілювало на екрані сімейні пари, тож так сталося і цього разу. І відповідно герої на екрані дуже природні.

"Людо та Жюстін нещодавно одружились і хочуть провести відпустку разом. Вони поїдуть атлантичним узбережжям Європи, зупиняючись у наймальовничіших місцинах. Така подорож – чудова нагода зблизити їхніх синів від попередніх стосунків. Обидва хлопчики скептично налаштовані, однак довга дорога має загладити гострі кути у стосунках новоспечених братів. Все йде не так, як запланували батьки. Але потроху з цього хаосу народився справжній музичний гурт, де кожному з членів родини знайшлося своє місце".

У головних ролях Лоранс Арне, Дені Бун, Оскар Копп, Яннік Шуара, Фердінандо Редулу.