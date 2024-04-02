Гра, що запалює серця мільйонів: цікаві фільми про футбол

"Один раз у житті: Неймовірна історія "Нью-Йорк Космос"

("Once in a Lifetime: The Extraordinary Story of the New York Cosmos"), 2006

Історія гучного сходження та стрімкого заходу сонця футбольного клубу "Нью-Йорк Космос", однієї з головних американських спортивних франшиз 70-х, де на той час грали суцільні зірки — Франц Беккенбауер, Карлос Алберто, Джорджо Кіналья — і, головне, король футболу Пеле. "Нью-Йорк Космос" більше схожий на рок-групу з усіма властивими їй атрибутами розкішного життя.

"Зідан: Портрет XXI століття"

("Zidane, un portrait du 21e siècle"), 2006

В основу фільму ліг документальний запис одного з останніх матчів Зінедіна Зідана за мадридський "Реал". Шотландець Дуглас Гордон зробив із неї скоріше відеоарт, ніж традиційне документальне кіно.

"Марадона"

("Maradona by Kusturica"), 2008

Документальний фільм, у якому режисер Кустуриця освідчується у коханні Дієго Марадоні, одному з найвидатніших футболістів в історії. Ключове слово тут "Кустуриця" — його в кадрі видно і чути більше, ніж аргентинця.

"Проклятий „Юнайтед“"

(The Damned United), 2009

Це історія про 44 дні, проведені Браяном Клафом біля керма клубу "Лідс", легендарної англійської футбольної команди 70-х. У центрі сюжету — фіаско його головного героя, згодом одного з найтитулованіших тренерів в історії англійського футболу.

"У пошуках Еріка"

("Looking for Eric"), 2009

Фільм британського класика гостросоціального кіно про те, як 43-річному листоноші з Манчестера, що заплутався в житті, у видіннях являється колишня зірка "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона і ділиться з ним своєю мудрістю і багатим життєвим досвідом. Сам Кантона не лише зіграв, а й виступив продюсером фільму.