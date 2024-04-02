Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Гра, що запалює серця мільйонів: цікаві фільми про футбол

Гра, що запалює серця мільйонів: цікаві фільми про футбол

2 квітня, 2024 вiвторок
22:00
Кіно футбол

Пропонуємо цікаву добірку фільмів про легенд футболу. Цього разу будуть задоволені любителі спорту. Легендарні особистості, їхні шляхи, злети і падіння

"Один раз у житті: Неймовірна історія "Нью-Йорк Космос"

("Once in a Lifetime: The Extraordinary Story of the New York Cosmos"), 2006 

Історія гучного сходження та стрімкого заходу сонця футбольного клубу "Нью-Йорк Космос", однієї з головних американських спортивних франшиз 70-х, де на той час грали суцільні зірки — Франц Беккенбауер, Карлос Алберто, Джорджо Кіналья — і, головне, король футболу Пеле. "Нью-Йорк Космос" більше схожий на рок-групу з усіма властивими їй атрибутами розкішного життя.

 

"Зідан: Портрет XXI століття"

("Zidane, un portrait du 21e siècle"), 2006

В основу фільму ліг документальний запис одного з останніх матчів Зінедіна Зідана за мадридський "Реал". Шотландець Дуглас Гордон зробив із неї скоріше відеоарт, ніж традиційне документальне кіно.

 

"Марадона"

("Maradona by Kusturica"), 2008

Документальний фільм, у якому режисер Кустуриця освідчується у коханні Дієго Марадоні, одному з найвидатніших футболістів в історії. Ключове слово тут "Кустуриця" — його в кадрі видно і чути більше, ніж аргентинця.

 

"Проклятий „Юнайтед“"

(The Damned United), 2009

Це історія про 44 дні, проведені Браяном Клафом біля керма клубу "Лідс", легендарної англійської футбольної команди 70-х. У центрі сюжету — фіаско його головного героя, згодом одного з найтитулованіших тренерів в історії англійського футболу.

 

"У пошуках Еріка"

("Looking for Eric"), 2009

Фільм британського класика гостросоціального кіно про те, як 43-річному листоноші з Манчестера, що заплутався в житті, у видіннях являється  колишня зірка "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона і ділиться з ним своєю мудрістю і багатим життєвим досвідом. Сам Кантона не лише зіграв, а й виступив продюсером фільму.

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Владислав Мангер
1 квітня, 2024 понедiлок
Вбивство Гандзюк: адвокати заявили, що Мангера викликають на службу. У Міноборони та бригаді спростували
На Львівщині відремонтували ще один гуртожиток для майже 70 переселенців
1 квітня, 2024 понедiлок
Уряд заборонив виселяти вразливі категорії ВПО із житла для тимчасового проживання
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
1 квітня, 2024 понедiлок
Пʼять років керівництва невігласів
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.06
    Купівля 39.06
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.08
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 квітня
22:39
Оновлено
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що США не підтримують ударів України по території Росії
22:38
Ексклюзив
Telegram логотип
Є загроза, що telegram перетворився на джерело №1 інформації для країни, - нардепка Сюмар
22:16
Дмитро Кулеба
Кулеба розкритикував сучасний стан міжнародного права через статус Росії в ООН
21:52
Ексклюзив
дрон
Авіаексперт Романенко повідомив, чим завдали удару по виробництву "шахедів" та НПЗ у Татарстані  
21:43
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний"
21:24
Єнс Столтенберг
Столтенберг запропонував країнам НАТО створити для України фонд внесків на $100 млрд, - Bloomberg
20:50
Ексклюзив
Пенні Пріцкер
Діяльність спецпредставниці США Пріцкер є важливою для України, ми це побачимо, - профессор Айзенберг
20:48
Ексклюзив
25-та бригада за три дні вивела з ладу понад 30 одиниць техніки окупантів. Деталі одного з наймасштабніших танкових боїв війни проти РФ
20:41
Оновлено
Ракетна атака на Дніпро 02.04.2024
РФ здійснила ракетну атаку на Дніпро: 18 постраждалих, серед госпіталізованих - 5 дітей
20:38
Зеленський
Нацполіцією в Україні зареєстровано 114 тис. злочинів, пов’язаних з агресією Росії, - Зеленський
20:36
Аналітика
Сергій Згурець
Новий етап застосування українських ударних дронів відкрив масштаб дірявості російської ППО. Колонка Сергія Згурця
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Зрозуміти Маска
19:53
ЗСУ, міномет, міна
Протягом доби росіяни 40 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на шести напрямках. Майже половина з них - на Новопавліському
19:26
Киргизстан
У Киргизстані ухвалили закон, подібний до документа РФ про "іноагентів"
19:10
Ексклюзив
Київ
ЗСУ побачать накопичення сил противника, всі умови для захисту Києва створені, - депутат Васильчук
19:01
Чорне море, Крим
Росіяни перекидають техніку із Криму на Херсонський напрямок після ударів дронами, - "Атеш"
19:00
Джо Байден і Сі Цзіньпін
Тайвань та конфлікт в Україні і Газі: Байден поговорив з лідером Китаю
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 769-го дня війни: українські дрони вдарили по заводу з виробництва "шахедів" у Росії, США хочуть виготовляти вдвічі більше боєприпасів, щоб підтримати ЗСУ
18:47
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Зеленський підписав законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного
18:38
Ексклюзив
Наслідки атаки підприємств у Татарстані,
"Ймовірно, проблеми з ППО більші, ніж ми могли уявити": Defence Express про БПЛА-атаку по виробництву "шахедів" та НПЗ
18:27
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
18:13
Оновлено
ЛУКОЙЛ
Засновник Лукойлу Алекперов вперше став найбагатшою людиною Росії
18:02
OPINION
Віктор Бобиренко
Про хибне "прозріння" Безуглої
17:58
Міністерство фінансів України
Україна отримає від Південної Кореї $2,1 млрд пільгових кредитів, які спрямує на проєкти відновлення, - Свириденко
17:54
ЗСУ
ЗСУ знищили рекордну кількість російської артилерії у березні
17:34
Туреччина світ Стамбул пожежа
У Стамбулі виникла пожежа у багатоповерхівці: загинули щонайменше 29 людей
17:31
САУ "Богдана"
Україна виготовляє 8 САУ "Богдана" на місяць, - NYT
17:25
кабмін
Уряд дозволив студентам виїжджати з України: перелік умов
17:17
прапор Росії
Росіяни на ТОТ створили туристичне агентство, що видаватиме колаборантам путівки до Дагестану й Осетії, - Спротив
17:11
На фото: Габріель Картеріс
Зірка "Району Беверлі Гіллз" Габріель Картеріс закликала світ підтримувати Україну
17:06
Ексклюзив
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Удари по НПЗ - ідеальна ціль, яка максимально шкодить РФ, - Центр досліджень енергетики
17:04
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Що не так з податком на розкіш? Його не існує
17:02
трактор, поле, фермер
Україна планує цьогоріч засіяти 5,6 млн га земель: названо регіони-лідери посівної кампанії
16:57
ракетный корвет проект 22800 "Каракурт"
Шойгу пообіцяв, що ЧФ РФ цьогоріч отримає три малі ракетні кораблі
16:54
Росія відновлює поставки нафти до Індії попри санкції, - Bloomberg
16:37
На фото: Магазин Prada в Москві
Люксові бренди Prada, Chanel і Fendi почали відмовлятися від оренди магазинів у Москві, - росЗМІ
16:36
Оновлено
руйнування
Міжнародний реєстр збитків почав приймати заяви через Дію. За годину їх подали 18 українців
16:31
Пропонував за $15 тис. посприяти у знятті з військового обліку: на Київщині затримали працівника поліції
16:22
ракета Х-59
"Зараз у Росії залишається близько 950 високоточних ракет": представник ГУР Скібіцький
16:19
Оновлено
підземна школа у Харкові
У Харкові завершили будівництво першої з дев'яти підземних шкіл
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV