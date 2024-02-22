"Інтимний і безпрецедентний погляд на Ліонеля Мессі": вийшов документальний серіал про футбольну зірку

Про це пише Billboard.

Smuggler Entertainment зняла документальний серіал "Чемпіонат світу Мессі: Сходження легенди" (Messi's World Cup: The Rise of a Legend), що ексклюзивно розкриває залаштункове життя світової суперзірки Ліонеля Мессі, якого багато хто вважає найкращим в історії спорту. Він завоював відданість п’яти мільярдів уболівальників у світі.

Прем’єра документального серіалу з чотирьох частин відбулася 21 лютого на Apple TV+. Документалка розповідає про тріумфальну кар’єру футбольної зірки та загальний вплив на гру. Серіал знімали у Парижі, Катарі та Аргентині.

"Чемпіонат світу Мессі: Сходження легенди" розповідає про восьмиразового володаря "Золотого м’яча", його п’ять виступів на Чемпіонаті світу ФІФА та його перемогу на Чемпіонаті світу ФІФА - 2022 у Катарі в одному з найзахопливіших фіналів в історії. За словами самого Мессі, у серіалі він розповідає" остаточну історію своєї неймовірної кар’єри в національній футбольній збірній Аргентини, надаючи інтимний і безпрецедентний погляд на власні пошуки перемоги на Чемпіонаті світу".

Документальний 4-серійний фільм також містить інтерв’ю з членами команди, тренерами, учасниками та вболівальниками Мессі, а також спортивними коментаторами.



