Італійка Орнелла Муті відвідала Сочі, росіяни пишуть, що акторка нібито побувала в Маріуполі

Відповідні фото вона поширила у себе в Instagram.

Зірка фільмів "Приборкання норовистого", "Апасіоната" та "Народний роман", яка неодноразово заявляла про свою любов до Росії, Орнелла Муті відвідала російський Всесвітній фестиваль молоді, який проходив у Сочі. Фотографіями з російського міста вона поділилась у соцмережі й указала в хештегу місто Сочі.

Фото: Instagram Орнелли Муті

Натомість у російських пропагандистських ЗМІ активно поширюють саме це фото, видаючи його за знімок у Маріуполі.

Офіційні російські ЗМІ про візит італійки не повідомляли. Якби вона дійсно відвідала окуповане Росією місто, інформацію про це вони б подали якнайшвидше. Пропагандистське видання ТАСС повідомило, що Муті приїхала в Сочі. Там на одному з будинків вуличний художник Йоріт Чіро Черулло намалював портрет молодої Муті на знак єднання двох культур.

Черулло також, без дозволу австралійської фотографки - авторки знімку, переніс зображення дівчинки, яка плаче, на стіну одного з будинків у Маріуполі. Імовірно, через цей мурал деякі російські ЗМІ повідомили, що Муті приїхала у Маріуполь, а не в Сочі.



