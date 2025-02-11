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"Канадець" - новий фільм з Річардом Гіром та Умою Турман

Олена Чернінька
11 лютого, 2025 вiвторок
21:45
Кіно “Канадець” (“Oh, Canada”)

Серед новинок - гра Джейкоба Елорді, Річарда Гіра та Уми Турман у фільмі Пола Шредера "Канадець" ("Oh, Canada")

Зміст

Після завершення своєї нещодавньої тематичної трилогії Пол Шредер звернувся до нового проекту, адаптації пізнього роману Рассела Бенкса 2021 року Foregone та возз’єднався в роботі з зіркою "Американського жиголо" Річардом Гіром.  "Канадець", фільм, у якому також грають Джейкоб Елорді, Ума Турман і Майкл Імперіолі 

"Канадець", про що новий фільм?

Ось офіційний синопсис: "О, Канада — це історія відомого режисера-документаліста Леонарда Файфа, американського лівака, який у молодості втік до Канади, щоб уникнути призову на війну у В’єтнамі. Поки Файф бореться з раком у Монреалі на заході свого життя, він погоджується на останнє інтерв’ю. Маючи намір розкрити свої довго приховувані таємниці та демістифікувати своє міфологізоване життя, шокуюча сповідь Файфа розгортається в присутності його дружини Емми (Ума Турман), його відданого колишнього учня Малькольма Маклауда (Майкл Імперіолі) та команди режисерів, які фіксують цей глибокий момент".

"Ми всі матимемо справу з проблемами смертності, як Леонард у фільмі. Ми досягнемо того моменту, коли задамося питанням, скільки куль залишилося в нас у рушниці", — розповідає Шрейдер Variety. "Файф помирає і розуміє, що все його життя було побудоване на брехні, і він намагається протистояти собі перед смертю". Він додав: "Тепер я зняв свій фільм про протистояння смерті. Тепер я готовий перейти до інших речей".

 

 

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