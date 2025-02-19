"Капітан Америка: Чудесний новий світ" вийшов в США 14 лютого 2025 року

"Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Сем Вілсон нарешті отримав свій фільм "Капітан Америка: Чудесний новий світ". Це - остання частина п’ятої фази кінематографічного всесвіту Marvel, яка зараз йде в кінотеатрах, вона розповідає про улюбленого супергероя Ентоні Макі, який продовжує вивчати багато позитивних і негативних моментів в особі Капітана Америки. Змушений відстоювати правду та справедливість у світі на межі війни, Сем стикається з численними випробуваннями. Йому доводиться не тільки боротися з маніпулятивним новим президентом Сполучених Штатів, але й зіткнутися з новими лиходіями, такими як Вождь і Товариство Зміїв, кожен з яких планує посіяти хаос у глобальному масштабі. Через усе це — і з невеликою допомогою своїх друзів — Сем знаходить спосіб врятувати світ, принаймні на даний момент…

Режисером фільму виступив Джуліус Она, а головні ролі зіграли Ентоні Макі в ролі Сема Вілсона/Капітана Америки, Денні Рамірес у ролі Хоакіна Торреса/Сокіла, Шира Хаас у ролі Рут Бат-Сераф, Карл Ламблі у ролі Ісайї Бредлі, Ксоша Рокемор у ролі Лейли Тейлор, Йоханнес Хаукур Йоханнессон у ролі Девіса Лоферса/Копперхеда, Джанкарло Еспозіто в ролі Сета Волкера/Сайдуіндера, Лів Тайлер у ролі Бетті Росс, Тім Блейк Нельсон у ролі Семюеля Стернза/Лідера та Гаррісон Форд у ролі Таддеуса Росса/Червоного Халка.

Джерела:

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