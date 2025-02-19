Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно "Капітан Америка: Чудесний новий світ" вийшов в США 14 лютого 2025 року

"Капітан Америка: Чудесний новий світ" вийшов в США 14 лютого 2025 року

Олена Чернінька
19 лютого, 2025 середа
11:51
Кіно «Капітан Америка: Чудесний новий світ»

"Капітан Америка: Чудесний новий світ" — фільм про супергероїв 2025 року, заснований на однойменному персонажі коміксів Marvel

Зміст

"Капітан Америка: Чудесний новий світ" 

Сем Вілсон нарешті отримав свій фільм "Капітан Америка: Чудесний новий світ". Це - остання частина п’ятої фази кінематографічного всесвіту Marvel, яка зараз йде в кінотеатрах, вона розповідає про улюбленого супергероя Ентоні Макі, який продовжує вивчати багато позитивних і негативних моментів в особі Капітана Америки. Змушений відстоювати правду та справедливість у світі на межі війни, Сем стикається з численними випробуваннями. Йому доводиться не тільки боротися з маніпулятивним новим президентом Сполучених Штатів, але й зіткнутися з новими лиходіями, такими як Вождь і Товариство Зміїв, кожен з яких планує посіяти хаос у глобальному масштабі. Через усе це — і з невеликою допомогою своїх друзів — Сем знаходить спосіб врятувати світ, принаймні на даний момент…

Режисером фільму виступив Джуліус Она, а головні ролі зіграли Ентоні Макі в ролі Сема Вілсона/Капітана Америки, Денні Рамірес у ролі Хоакіна Торреса/Сокіла, Шира Хаас у ролі Рут Бат-Сераф, Карл Ламблі у ролі Ісайї Бредлі, Ксоша Рокемор у ролі Лейли Тейлор, Йоханнес Хаукур Йоханнессон у ролі Девіса Лоферса/Копперхеда, Джанкарло Еспозіто в ролі Сета Волкера/Сайдуіндера, Лів Тайлер у ролі Бетті Росс, Тім Блейк Нельсон у ролі Семюеля Стернза/Лідера та Гаррісон Форд у ролі Таддеуса Росса/Червоного Халка.

 

Джерела:

https://surl.li/wmrluu

https://surl.li/fsmlze

 

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-2.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 43.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
19 лютого
12:35
Володимир Зеленський
Зеленський: "Якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, я вже буду не потрібний"
12:27
Донецька область
Росіяни на Донеччині окупували два населені пункти та просунулися біля семи, – DeepState
12:24
Війська РФ обстріляли амбулаторію на Херсонщині: постраждали 8 медиків
12:18
Валерій Залужний
Залужний відповів, чи взяв би він участь у виборах в Україні
12:15
Оновлено
Теракт у центрі Миколаєва 14 лютого: чотирьом неповнолітнім обрали запобіжні заходи
12:12
ЗСУ прапор
Українські десантники відбили ворожий штурм на Харківщині: РФ втратила танк і три ББМ
12:06
OPINION
Зустріч в Ер-Ріяді: перші висновки
12:04
Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 57% респондентів, не довіряють 37%, – опитування КМІС
12:03
Jerry Heil з піаністом Євгеном Хмарою випустила пісню "Розчиняюсь" на основі віршів Юрія Іздрика
11:40
Ексклюзив
"Новий альянс між Україною та державами ЄС": Згурець про відродження європейської оборонної промисловості
11:39
Рахів_сніг
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні сніжитиме 20 лютого
11:34
ЧАЕС, Чорнобильська АЕС, 4-й енергоблок
На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків ворожої атаки: актуальна ситуація
11:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Відбувається капітуляція політики США перед Росією та чи виділить Європа сотні мільярдів євро на свою оборону. Акценти світових ЗМІ 19 лютого
11:23
Білорусь продає в ЄС олію з ріпака, вивезеного з ТОТ
Білорусь продає в ЄС олію з ріпаку, вивезеного з ТОТ Херсонщини, - розслідування
10:56
Оновлено
санкції проти рф
Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ
10:54
новини Львівщини
Повітряні сили підтвердили високоточний удар по місцю дислокації окупантів у Чумацькому на Запоріжжі
10:54
електроенергія
Споживання електроенергії тримається на високому рівні: ситуація в енергосистемі 19 лютого
10:49
грип
За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли понад 206 тис. українців
10:44
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Вибори відразу після припинення вогню є нереалістичними, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
10:32
Огляд
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Карта бойових дій за період 12-19 лютого: знову оточення на Курахівському фронті
10:32
Опитування про програму Плюси в Армія+
В Армія+ запустили опитування щодо національної програми підтримки військових "Плюси"
10:18
Президент Франції Еммануель Макрон
Трамп може відновити корисний діалог із Путіним, - Макрон
10:06
OPINION
Чому США не зможуть перетягнути Росію на свій бік у протистоянні з Китаєм
10:05
Тризуб
19 лютого – День Державного герба України. Чому тризуб та що він уособлює
10:04
Кіт Келлог
Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва
10:02
Ексклюзив
мультифункціональне укриття
На Полтавщині збудують бомбосховище з водопостачанням, теплом та Wi-Fi на майже 1 тис. людей, - депутат облради Процай
09:59
удар по Одесі
Росіяни в Ер-Ріяді вкотре брехали, що не завдають ударів по енергетиці, - Зеленський про нічну атаку ворога по Одесі
09:52
Оновлено
Нічна атака РФ: 160 тис. жителів Одеси залишилися без світла й опалення, поранено 4 людини
09:38
Ексклюзив
На прикордонні Сумщини понад 1,5 тис. повністю зруйнованих будинків, а люди не отримують жодних компенсацій, - депутатка Білопільської міськради Калініченко
09:37
Донецька область, стела
На Донеччині за добу від обстрілів РФ загинула людина, є поранені
09:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 лютого: скільки євро та долар коштують в обмінниках
09:15
Партнерський матеріал
Перший Мітап на "Станції метро "Молодіжна"
У Львові підбили підсумки освітньої програми ЄС для української молоді "Разом навчаємося і зростаємо"
09:08
ППО, ЗСУ
Українська ППО вночі знищила 106 зі 167 російських дронів
09:00
Чехія Україна
У разі перемир'я або закінчення війни українці в Чехії припинять отримувати тимчасовий захист
08:37
Typhoon
Британія може надати Україні винищувачі Typhoon у разі припинення вогню, - The Times
08:36
Партнерський матеріал
Я не боялася зробити боляче, бо знала, що це на користь пораненим: історія медикині Лідії Заболоцької
08:33
OPINION
Ми чекаємо єдності від європейців, а європейці від нас
08:24
Дональд Трамп
Трамп доручив звільнити всіх прокурорів часів президентства Байдена
08:09
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Сили оборони відбили 50 атак росіян на Покровському напрямку: загалом на фронті за добу сталося 156 боїв
08:02
OPINION
Я проти віддавати ресурси в обмін на безпеку. Бо безпеки не буде
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV