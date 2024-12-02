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Головна Кіно Кевін Спейсі відвідав кібуц Ізраїлю, що найбільше постраждав від нападу ХАМАСу в жовтні 2023 року

Кевін Спейсі відвідав кібуц Ізраїлю, що найбільше постраждав від нападу ХАМАСу в жовтні 2023 року

Дар'я Тарасова
2 грудня, 2024 понедiлок
11:38
Кіно

Американський оскароносний актор Кевін Спейсі та британський письменник і політичний оглядач Дуглас Мюррей відвідали Ізраїль на знак підтримки

Зміст

Про це пише ізраїльське видання Ynet.

Американський актор Кевін Спейсі та британський письменник і політичний оглядач Дуглас Мюррей 29 листопада прибули до Ізраїлю та відвідали міста поблизу кордону з Газою, які постраждали від влаштованої ХАМАСом різанини 7 жовтня.

У неділю, 1 грудня, Кевін Спейсі та Дуглас Мюррей відвідали місця, постраждалі від нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, зокрема кібуц Кфар-Аза. Кфар-Аза була однією з найбільш постраждалих громад на півдні Ізраїлю. Понад 70 бойовиків ХАМАСу напали на кібуц, убивши десятки людей і взявши інших в заручники.

Увійшовши в кібуц, який знаходився за 3 км від Гази, бойовики розпочали масове вбивство мешканців громади. Ісламістські бойовики розпочали свій напад на громаду, обравши своєю мішенню західну частину громади — район кібуцу поблизу Гази, де проживали сім'ї з маленькими дітьми. За більшістю оцінок, загальна кількість вбитих ізраїльтян становить понад 100 осіб.

Зірка "Карткового будинку" пробуде в Ізраїлі до вечора 2 грудня. Перед від'їздом голлівудський актор планує також відвідати місце проведення музичного фестивалю просто неба Supernova Sukkot, на якому бойовики влаштували різанину та захопили заручників.

Спейсі й Мюррей вкотре підкреслили свою непохитну підтримку ізраїльському народу в боротьбі з антисемітизмом

Що відомо про події в Ізраїлі у 2023 році

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Уранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль усі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.



 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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