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Хто зіграє у новому фільмі режисера Крістофера Нолана

Олена Чернінька
20 грудня, 2024 п'ятниця
19:20
Кіно Крістофер Нолан

Кожен фільм Крістофера Нолана - це чергова бурхлива подія в світі кінематографу

Зміст

Що нам відомо про Крістофера Нолана

Крістофер Нолан — англійський кінорежисер, сценарист і продюсер. Його 12 фільмів були схвально прийняті світовою кінокритикою та зібрали понад 4 млрд доларів касових зборів, що робить його одним з найуспішніших режисерів сучасності.

Перше визнання режисер здобув після виходу психологічного трилера "Мементо" (2000), композиція якого побудована на викривленнях часу. Це дало йому змогу зняти високобюджетний трилер "Безсоння (2002)" та драму "Престиж" (2006). 

Подальший успіх режисерові принесли трилогія "Темний лицар" (2005—2012), фільм про проникання в чужі сни "Початок" (2010), науково-фантастичний фільм "Інтерстеллар" (2014), військова драма "Дюнкерк" (2017) та науково-фантастичний бойовик "Тенет" (2020).
У 2024 році виграв перший "Оскар" за режисуру біографічного трилера "Оппенгеймер".

Що відомо про майбутній новий кінофільм?

Склад акторів: Деймон, Голланд, Гетевей і тепер Паттінсон складають основні головні ролі в фільмі, а Ніонґо і Зендая грають ролі другого плану, також з'явилось ім’я Енн Гетевей.

Деталі сюжету та назва фільму поки зберігаються в таємниці. Проте, відомо, що дія кінострічки буде відбуватися не в наш час. Прем’єра фільму в IMAX запланована на 17 липня 2026 року.

Виробництво почнеться на початку 2025 року, а сам фільм має всі шанси стати однією з найбільших кінематографічних подій 2026 року.

Джерела: imdb, surl

Теги:
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Новини
Суспільство
Культура
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