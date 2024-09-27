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Коли Араґорн з "Володаря перснів" з Україною "До кінця світу": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
27 вересня, 2024 п'ятниця
19:26
Кіно Mегалополіс

Від нових стрічок легендарних друзів України - режисера Френсіса Форда Копполи та актора Віґґо Мортенсена - до трилера зі щирими друзями у реальному житті Бредом Піттом і Джорджем Клуні

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Мегалополіс"

У кінотеатрах з 26 вересня

Mегалополіс

Фантастична драма легендарного режисера Френсіса Форда Копполи, який у 2022 році під час церемонії вручення премії "Оскар" вийшов на сцену зі значком, що зображав два прапори – США та України, висловивши у такий спосіб підтримку українцям у війні з Росією та завершивши свою промову словами "Viva Ukraine!". Цей фільм п'ятиразовий лауреат "Оскара" ("Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні" та ін.), що є непохитним у своїй підтримці України, випустив після 13-річної перерви. Ідею він виношував понад 40 років, у підсумку самостійно вклавши у проєкт $120 млн, отриманих із продажу власного виноробного бізнесу. На цьогорічному Каннському кінофестивалі фільм змагався за здобуття головної нагороди – Золотої пальмової гілки.

"Падіння одного з супутників на землю спричинило руйнування небачених масштабів, - ідеться в анонсі стрічки. -  Місто потрібно відбудовувати. Про це мріє геніальний архітектор-візіонер Цезар Каталіна. Його новаторські ідеї не влаштовують чинного мера міста, Франкліна Цицерона".

У головних ролях Адам Драйвер, Шайа ЛаБаф, Наталі Еммануель, Обрі Плаза, Джанкарло Еспозіто, Лоуренс Фішберн

"До кінця світу" ("Мертві не завдають болю")

У кінотеатрах з 26 вересня

До кінця світу

Цей вестерн, прем'єра якого відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто, зняв за власним сценарієм Араґорн з "Володаря перснів" - актор Віґґо Мортенсен, який також зіграв у цьому власному фільмі одну з провідних ролей та став його продюсером. У виробництві брали участь США, Мексика, Данія та Велика Британія. Основні зйомки проходили у Канаді та Мексиці. Нагадаємо, що Віґґо Мортенсен теж активно підтримує Україну у протистоянні з Росією і - щоби презентувати стрічку українцям - навіть не побоявся приїхати до Чернівців  на третій фестиваль глядацького кіно "Миколайчук OPEN",  що проходив цього року від 15 до 23 червня. Цей фільм Мортенсен присвятив своїй матері, яка, хоч і була домогосподаркою та мамою трьох хлопчиків, зберегла свободолюбство та цікавість до світу. 

Отож  Америка початку Громадянської війни. Волелюбна квітникарка Вівьєн переїжджає із Канади до Сан-Франциско з Канади. Але шлюб з  нудним аристократом її не приваблює - значно більше їй до вподоби тесля Гольгер, який приїхав з Данії та разом з яким вона залишає місто і їде вглиб країни.  Однак щастя недовге - починається Громадянська війна і Гольгер іде добровольцем. У місцевості, де працює не закон, а сваволя місцевих багатіїв, самотній жінці виживати не просто. 

У головних ролях Віґґо Мортенсен, Вікі Кріпс, Соллі Маклеод та ін. 

"Самотні вовки"

На Apple TV+

Самотні вовки

Американський психологічний трилер сценариста і режисера Джона Воттса, прем'єра якого відбулася на 81-му Венеційському кінофестивалі. Зірки Голлівуду і друзі в реальному житті Бред Пітт і Джордж Клуні знову - через 16 років - зустрічаються у спільному фільмі, щоб просто насолодитися компанією один одного. Про це кіно писали, що сюжет його доволі банальний, але акторський тандем - неймовірний і розкриває себе реально цікаво. Відтак уже заради нього варто цю стрічку таки побачити. Що цікаво, Пітт і Клуні взялися за продюсування цього фільму навіть відмовившись від частини своїх гонорарів. Це про щось та й свідчить. 

Отож двоє професійних "чистильників" змушені об’єднати зусилля, щоб приховати сліди гучного злочину. Проте, неочікувано для них, звичайна справа перетворюється на справжній безлад. 

У ролях Бред Пітт, Джордж Клуні, Емі Раян, Остін Абрамс та ін. 

"Квартира 7a"

На Paramount + з 27 вересня

Квартира 7a

Приквел фільму жахів 1968 року "Дитина Розмарі" режисера Романа Поланскі, відзнятого за чи не найкращим романом жахів 60-х рр. XX ст., що практично каталізував "бум горорів" у літературі та кінематографі минулого століття.

Стрічка розповідає про юну танцівницю, яка приїхала до Нью-Йорка, щоб стати зіркою Бродвею, Террі Джіоноффріо, яка фігурує в оригінальному фільмі. Однак отримавши на початку такої бажаної кар'єри серйозну травму ноги, вона більше не може танцювати. Їй починає допомагати заможна і приємна літня пара, яка пропонує Террі пожити у них. Погодившись, Террі починає розуміти, що втрапила у велику халепу.  

У ролях Джулія Гарнер, Даян Віст, Кевін Макнеллі та ін.

"Сімпсони" (36-й сезон)

На "Fox" з 29 вересня 

Сімпсони

Популярний американський анімаційний серіал, який створив для компанії "Fox" Метт Ґрейнінґ, отримав таке очікуване продовження. Хоча швидше за все сатирична пародія на стиль життя середнього класу США, втілена в сім'ї Сімпсонів (що складається з Гомера, Мардж, Барта, Ліси та Меґґ - а режисер назвав цих персонажів на честь членів власної родини) цим сезоном, нарешті, завершиться. Анімаційна історія, яка має понад 20 статуеток "Еммі" та власну зірку в Голлівуді на Алеї слави та яку транслюють у понад 100 країнах світу, колись та й має завершитися. І, імовірніше, що це "колись" таки настало.

Теги:
Відео
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Культура
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