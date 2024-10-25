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Коли "Час жити": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
25 жовтня, 2024 п'ятниця
20:56
Кіно "Веном: Останній танець"

Від проникливих і захопливих фільмів про силу почуттів до екранізації культової відеогри Yakuza від SEGA, де почуття теж першорядні

Зміст

Традиційна добірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Час жити"

У кінотеатрах з 24 жовтня

Час жити

Цю мелодраму у співпраці Франції та Великої Британії за сценарієм британця Ніка Пейна, відомого постановками на сцені Вест-Енду та Бродвею, а також роботою в кіно та на телебаченні (серіал "Корона"), зняв ірландський режисер Джон Краулі, у доробку якого значно більше театральних постановок, аніж повнометражних фільмів. Головні ролі виконали Ендрю Ґарфілд (який, до слова, публічно підтримав Україну у війні з Росією) та Флоренс П'ю, які на торішній церемонії вручення премії "Оскар" разом оголошували одну з нагород. І вже за якийсь час після того стало відомо, що їх обох запрошено до участі у новому проєкті. Прем’єра стрічки відбулась у вересні цього року на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Критики говорять про сильні акторські роботи, як і про те, що нелінійна оповідь додала сюжету глибини та ширших обріїв. І що фільм однозначно вартує, щоби його побачити.

Отож,  за сюжетом перспективна шеф-кухарка Алмут випадково збиває машиною Тобіаса. Цей випадок кардинально змінює життя двох молодих людей і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що подекуди кохання  об’єднує абсолютно несхожих між собою людей.

У головних ролях Ендрю Ґарфілд, Флоренс П'ю, Грейс Делані, Іфа Хайндс, Адам Джеймс

 

"Веном: Останній танець"

У кінотеатрах з 24 жовтня

"Веном: Останній танець"

Цей фантастичний екшн є останньою частиною трилогії "Веном" і п’ятою у всесвіті "Людини-павука" від Sony. Про появу цієї стрічки, зйомки якої розпочалися влітку 2023 року і яку зрежисувала колишня акторка Келлі Марсел, стало відомо відразу після виходу першої частини. Попри те, що йдеться не про буквальне наслідування коміксів, фільм приваблює динамічним та веселим сюжетом, несподіваними його поворотами та розкриттям взаємин харизматичного дуету героїв - Едді Брока та Венома. Стрічка легка, весела та жвава. І це для глядача значно важливіше, ніж інформація про те, що гонорар британського актора (і водночас співавтора сценарію фільму) Тома Гарді, який повернувся на головну роль, становить $ 20 млн. 

"Журналіст-розслідувач Едді Брок, сам того не бажаючи, став єдиним на Землі носієм інопланетної форми життя, - йдеться в анонсі фільму. - У ньому живе Веном – симбіот, який потребує для себе живого носія-людину. Симбіоти давно вже шукають планету, на якій змогли б заволодіти тілами її мешканців та зрештою поглинути їх. Едді та Веном знаходять спільну мову та йдуть на компроміси, аби співіснувати. Настає час, коли Едді для людей, а Веном для своєї раси стають чужинцями. Разом вони тікатимуть від усіх, хто хоче їх знайти.

У головних ролях Том Гарді, Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл

 

"Територія" (серіал)

На Netflix з 24 жовтня

"Територія"

Австралійський драматичний вестерн Тіма Лі, що досліджує боротьбу за владу над найбільшою у світі фермою великої рогатої худоби. Про цей серіал уже написали, що це такий собі "Єллоустоун", але на австралійський лад. Інакше кажучи, ця гостросюжетна історія розгортатиметься на тлі диких ландшафтів та конфліктів  традицій і сучасності. А відтак спостерігати за нею буде таки цікаво. 

Отож за сюжетом - відсутність прямого спадкоємця найбільшої скотарської ферми світу спричиняє запеклу боротьбу між двома ворожими кланами. Обидві родини у своєму бажанні влади анітрохи не зважають на давні традиції та інтереси громади. Напруга тільки зростає, коли в цю боротьбу включаються й інші охочі. 

У ролях: Анна Торв, Майкл Дорман, Роберт Тейлор

 

"Спецоперації: Левиця" (Lioness) — 2 сезон 

На Paramount+ з 27 жовтня

"Спецоперації: Левиця"

Продовження американського шпигунського телесеріалу Тейлора Шерідана про повсякденне життя представниць особливого відділення центрального управління з розслідувань. Головні героїні – дівчата, які пройшли серйозну підготовку, щоби успішно боротися з тероризмом. Серіал привабив не тільки поєднанням екшну та драми, а й спробами показати етичні проблеми, які постають перед такими бійцями. До речі, перший сезон серіалу був дуже успішним, побивши рекорди на цій платформі, тож і від його продовження очікують глибини оповіді та драматичної напруги.

У ролях Зої Салдана, Ніколь Кідман, Морган Фрімен та ін. 

 

"Як дракон: Якудза" (серіал)

На Prime Video з 24 жовтня

"Як дракон: Якудза"

Екранізації культової відеогри Yakuza від SEGA, також відомої як Like a Dragon.Ще одна історія про організовану злочинність, яка, втім, не проти дослідити складні емоції її персонажів. Пишуть, що серіал обіцяє правдиво передати темряву та насильство японського злочинного світу, водночас олюднюючи своїх героїв.

У центрі оповіді якудза Кідзума Кірю, який взяв на себе чужу провину за вбивство та провів 10 років у в’язниці. Коли, нарешті, виходить на свободу, то намагається у цьому житті себе знайти. 

У ролях Ріома Такеучі, Кенто Каку, Мунетака Аокі та ін.

 

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