Коли "Черчилль на війні" не єдиний: що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Київський укріплений район: Новітня історія оборони"

У кінотеатрах з 5 грудня

Мабуть, це дуже особисте – намагання не оминати увагою стрічки про російсько-українську війну. Особливо документальні. Розрахована для перегляду на великих екранах військово-історична документальна драма молодого режисера Влада Васильєва, з одного боку, нагадує події повномасштабного вторгнення у лютому-березні 2022 року під Києвом, а з іншого, презентує світові, що ж тоді відбувалося і те, якою ціною вистояли під час вторгнення добровольці ТрО, ЗСУ та звичайні люди, як виглядала на Київщині окупація та активні бойові дії. Йдеться про роль і місію Київського укріпленого району під час цього вторгнення і про паралелі між подіями Другої світової війни та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Фільм розповідає про історичні події сучасного застосування Київського укріпленого району в порівнянні з обороною Києва у Другу Світову війну, та трагічну долю людей, що опинились вздовж лінії бойового зіткнення", - рекламують стрічку.

Та навіть без реклами: таку документалку обов'язково треба знімати. І її обов'язково потрібно дивитись. Попри загрози будь-якої тематичної кон'юнктури і того, що часова дистанція між днем нинішнім і минулим - мінімальна…

"Черчилль на війні" (серіал)

На Netflix з 4 грудня

Знову документальна кінорозповідь. Цього разу вже у формі серіалу. Про вирішальну роль Вінстона Черчилля у Другій світовій війні та про події, які зробили його ідеальним лідером своєї епохи. Поєднуючи архівні кадри, відтворені у кольорі, реконструкції та оригінальні промови Черчилля, цей амбітний і захопливий серіал занурює глядачів у драму епохи з високими ставками, розповідає про видатного британця як про лідера і як про людину не позбавлену вад.

Критики наголошують, що сила серіалу полягає в його оповіді та якості виробництва. Відреставроване приголомшливе зображення з кольоровими кадрами та чіткою кінематографією вдихає життя у період, який часто можна побачити лише в чорно-білому режимі. Кожен епізод зосереджується на ключових викликах військового лідера утримати Британію на плаву всупереч величезній перешкоді. Яскрава естетика в поєднанні зі звуками бомбардувань, політичних дебатів та голосу Черчилля занурює глядачів в емоційне напруження Британії часів війни. Промови Черчилля та його гучний баритон стають основою оповіді, акцентуючись на силі слова у формуванні історії.

"Ніколи не здавайтеся – ніколи, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, ні у масштабному, ні в дрібному, ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі та здоровому глузду. Ніколи не піддавайтеся міці, ніколи не піддавайтеся силі вашого противника, яка явно переважає". Ці відомі слова видатного лідера по-особливому звучать сьогодні і для України в цілому, і для кожного українця зокрема.

"Володар перснів: Війна рогіримів"

У кінотеатрах з 5 грудня

Ще один захопливий фільм про військові події, але вже казкової історії. Цей фентезійний бойовик та аніме є приквелом до історії, показаної у оригінальній кінотрилогії за творами Джона Рональда Руела Толкіна. Події стаються за 183 роки до відображених у кінотрилогії. На славетну фортецю Горнбурґ, де живе король Рогану Гельм Молоторукий, нападають дунландці. Очолювані Вульфом, який прагне помститися за смерть батька, безжальні воїни готові стерти фортецю з лиця землі. На поле бою виходить донька Гельма Гера.

Поєднавши 2D- і 3D-анімацію, натхненну аніме, цей фільм став прекрасним доповненням до культової франшизи та вже отримав купу захоплених відгуків. Критики відзначають блискучу режисерську роботу Кендзі Каміями, стрімкий темп розвитку подій у фільмі, його ззахопливий візуальний дизайн та ручну анімацію. А ще пишуть про те, що фільм знову активізує любов до фантастичного світу Толкіна через чудесну анімацію, захопливу оповідь та феноменальну озвучку.

В інформаційному супроводі до прем'єри стрічки мова про те, що перші розмови про аніме-проєкт прозвучали у 2021 році, через 20 років після першої екранізації "Володаря перснів". Аби зберегти атмосферу франшизи, до написання сценарію залучили сценаристку оригінальних фільмів Філіппу Бойенс. Згодом над сюжетом працювали інші сценаристи, а Бойенс взялася за продюсування. Режисуру довірили Кенджі Каміяма. Для створення зображення гру акторів записували з допомогою CGI-технологій захоплення рухів, а згодом обробляли, перетворюючи на 2D-анімацію.

У головних ролях Браян Кокс, Міранда Отто, Майкл Вілдман, Лоррейн Ешборн, Люк Паскуаліно, Ґая Вайс

"Чорні голуби" (1 сезон)

На Netflix з 5 грудня

Британський шпигунський телесеріал, створений Джо Бартоном. Ще до появи цього серіалу про нього писали, що він відрізняється від більшості шпигунських трилерів. Адже фоном до подій слугує засніжений Лондон та різдвяна музика і вогні. Плюс у час найвищої напруги вплітаються комедійні моменти. Звичайно, як і належить шпигунським трилерам, тут є зброя, вибухи та інші обов’язкові атрибути жанру. Але в основі всіх подій на екрані бажання головної героїні, аби її відчули такою, якою вона справді є, а ще сила дружби.

"Шпигунка, яка вдає із себе дружину політика, анонсують фільм, - дізнається про вбивство свого коханця й звертається по допомогу в пошуках правди й помсти до старого друга-вбивці".

У ролях Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашир та ін.

"Зоряні війни: Кістяк Команди" (серіал)

На Disney+ з 3 грудня

Американський пригодницько-фантастичний серіал, який створили Джон Воттс і Крістофер Форд для стрімінг-сервісу Disney+. Це частина ммегапопулярної медіафраншизи "Зоряні війни". Події відбуваються у той же часовий проміжок, що й "Мандалорець" після подій "Повернення Джедая".

Про цей серіал пишуть, що він став одним із найвище оцінених за останній час у всесвіті "Зоряних війн" і на цю мить поступився лише "Андору". Інтригує участь у серіалі Джуда Лоу і те, що ця пригода про дорослішання, наповнена дивом і класичною магією Star Wars.

ООтже,четверо 10-річних дітей подорожують галактикою у пошуках шляху до рідної планети. Але це непросто. Кожен епізод серіалу присвячений новим випробуванням, які чекатимуть на юних героїв, та тим урокам, які вони отримають зі своїх пригод.

У ролях Джуд Лоу, Керрі Кондон, Нік Фрост та ін.