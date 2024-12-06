Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Коли "Черчилль на війні" не єдиний: що подивитися на вихідних
Огляд

Коли "Черчилль на війні" не єдиний: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
6 грудня, 2024 п'ятниця
18:10
Кіно

Від захопливої документалки про одного з найяскравіших лідерів ХХ століття до не менш вражаючого фентезійного аніме, яке активізує любов до фантастичного світу Толкіна

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Київський укріплений район: Новітня історія оборони"

У кінотеатрах з 5 грудня

"Київський укріплений район: Новітня історія оборони"

Мабуть, це дуже особисте – намагання не оминати увагою стрічки про російсько-українську війну. Особливо документальні. Розрахована для перегляду на великих екранах військово-історична документальна драма молодого режисера Влада Васильєва, з одного боку, нагадує події повномасштабного вторгнення у лютому-березні 2022 року під Києвом, а з іншого, презентує світові, що ж тоді відбувалося і те, якою ціною вистояли під час вторгнення добровольці ТрО, ЗСУ та звичайні люди, як виглядала на Київщині окупація та активні бойові дії. Йдеться про роль і місію Київського укріпленого району під час цього вторгнення і про паралелі між подіями Другої світової війни та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Фільм розповідає про історичні події сучасного застосування Київського укріпленого району в порівнянні з обороною Києва у Другу Світову війну, та трагічну долю людей, що опинились вздовж лінії бойового зіткнення", - рекламують стрічку.

Та навіть без реклами: таку документалку обов'язково треба знімати. І її обов'язково потрібно дивитись. Попри загрози будь-якої тематичної кон'юнктури і того, що часова дистанція між днем нинішнім і минулим - мінімальна…

 

"Черчилль на війні"  (серіал)

На Netflix з 4 грудня

"Черчиль на війні"

Знову документальна кінорозповідь. Цього разу вже у формі серіалу. Про вирішальну роль Вінстона Черчилля у Другій світовій війні та про події, які зробили його ідеальним лідером своєї епохи. Поєднуючи архівні кадри, відтворені у кольорі, реконструкції та оригінальні промови Черчилля, цей амбітний і захопливий серіал занурює глядачів у драму епохи з високими ставками, розповідає про видатного британця як про лідера  і як про людину не позбавлену вад.   

Критики наголошують, що сила серіалу полягає в його оповіді та якості виробництва. Відреставроване приголомшливе зображення з кольоровими кадрами та чіткою кінематографією вдихає життя у період, який часто можна побачити лише в чорно-білому режимі. Кожен епізод зосереджується на ключових викликах військового лідера утримати Британію на плаву всупереч величезній перешкоді. Яскрава естетика в поєднанні зі звуками бомбардувань, політичних дебатів та голосу Черчилля занурює глядачів в емоційне напруження Британії часів війни. Промови Черчилля та його гучний баритон стають основою оповіді, акцентуючись на силі слова у формуванні історії.

"Ніколи не здавайтеся – ніколи, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, ні у масштабному, ні в дрібному, ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі та здоровому глузду. Ніколи не піддавайтеся міці, ніколи не піддавайтеся силі вашого противника, яка явно переважає". Ці відомі слова видатного лідера по-особливому звучать сьогодні і для України в цілому, і для кожного українця зокрема. 

 

"Володар перснів: Війна рогіримів"

У кінотеатрах з 5 грудня

"Володар перснів: Війна рогіримів"

Ще один захопливий фільм про військові події, але вже казкової історії. Цей фентезійний бойовик та аніме є приквелом до історії, показаної у оригінальній кінотрилогії за творами Джона Рональда Руела Толкіна. Події стаються за 183 роки до відображених у кінотрилогії. На славетну фортецю Горнбурґ, де живе король Рогану Гельм Молоторукий, нападають дунландці. Очолювані Вульфом, який прагне помститися за смерть батька, безжальні воїни готові стерти фортецю з лиця землі. На поле бою виходить донька Гельма Гера.

Поєднавши 2D- і 3D-анімацію, натхненну аніме, цей фільм став прекрасним доповненням до культової франшизи та вже отримав купу захоплених відгуків. Критики відзначають блискучу режисерську роботу Кендзі Каміями, стрімкий темп розвитку подій у фільмі, його ззахопливий візуальний дизайн та ручну анімацію. А ще пишуть про те, що фільм знову активізує любов до фантастичного світу Толкіна через чудесну анімацію, захопливу оповідь та феноменальну озвучку. 

В інформаційному супроводі до прем'єри стрічки мова про те, що перші розмови про аніме-проєкт прозвучали у 2021 році, через 20 років після першої екранізації "Володаря перснів". Аби зберегти атмосферу франшизи, до написання сценарію залучили сценаристку оригінальних фільмів Філіппу Бойенс. Згодом над сюжетом працювали інші сценаристи, а Бойенс взялася за продюсування. Режисуру довірили Кенджі Каміяма. Для створення зображення гру акторів записували з допомогою CGI-технологій захоплення рухів, а згодом обробляли, перетворюючи на 2D-анімацію.

У головних ролях Браян Кокс, Міранда Отто, Майкл Вілдман, Лоррейн Ешборн, Люк Паскуаліно, Ґая Вайс

 

"Чорні голуби" (1 сезон) 

На Netflix з 5 грудня

"Чорні голуби"

Британський шпигунський телесеріал, створений Джо Бартоном. Ще до появи цього серіалу про нього писали, що він відрізняється від більшості шпигунських трилерів. Адже фоном до подій слугує засніжений Лондон та різдвяна музика і вогні. Плюс у час найвищої напруги вплітаються комедійні моменти. Звичайно, як і належить шпигунським трилерам, тут є зброя, вибухи та інші обов’язкові атрибути жанру. Але в основі всіх подій на екрані бажання головної героїні, аби її відчули такою, якою вона справді є, а ще сила дружби.

"Шпигунка, яка вдає із себе дружину політика, анонсують фільм, - дізнається про вбивство свого коханця й звертається по допомогу в пошуках правди й помсти до старого друга-вбивці".

У ролях Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашир та ін.

 

"Зоряні війни: Кістяк Команди" (серіал)

На Disney+ з 3 грудня

"Зоряні війни: Кістяк Команди"

Американський пригодницько-фантастичний серіал, який створили Джон Воттс і Крістофер Форд для стрімінг-сервісу Disney+. Це частина ммегапопулярної медіафраншизи "Зоряні війни". Події відбуваються у той же часовий проміжок, що й "Мандалорець" після подій "Повернення Джедая".

Про цей серіал пишуть, що він став одним із найвище оцінених за останній час у всесвіті "Зоряних війн"  і на цю мить поступився лише "Андору". Інтригує участь у серіалі Джуда Лоу і те, що ця пригода про дорослішання, наповнена дивом і класичною магією Star Wars.

ООтже,четверо 10-річних дітей подорожують галактикою у пошуках шляху до рідної планети. Але це непросто. Кожен епізод серіалу присвячений новим випробуванням, які чекатимуть на юних героїв, та тим урокам, які вони отримають зі своїх пригод.

У ролях Джуд Лоу, Керрі Кондон, Нік Фрост та ін. 

 

Теги:
Відео
Статті
Новини
Культура
Читайте також:
Верховна Рада
Автор Катерина Єсікова
4 грудня, 2024 середа
Рада провалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за публікацію даних із реєстрів
Сергій Лавров
Автор Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
Лавров в інтерв'ю Карлсону висунув умови для завершення війни проти України
Габріелюс Ландсбергіс
Автор Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
"Ми витратили трильйони на Ірак та Афганістан": очільник МЗС Литви вважає розміри допомоги Україні "мізерними"
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 грудня
19:17
Оновлено
ракета
РФ ударила ракетою по адмінбудівлі в Кривому Розі: є загиблі, серед поранених 6-річна дитина
19:16
санкції проти Росії
ЄС веде перемовини з США щодо пом’якшення санкцій проти російського Газпромбанку, - Bloomberg
19:14
Окупанти атакували Нікопольщину: поранено двох людей, пошкоджено автівку ДСНС
19:13
нафтопровід "Дружба"
До Чехії поновили постачання нафти через трубопровід "Дружба"
18:58
новини Львівщини
РФ атакувала Запоріжжя: сім людей загинули, серед поранених діти
18:40
ЄБРР
ЄБРР надасть 80 млн євро на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації
18:40
МЗС України
Україні не потрібні посередники для спілкування з командою Трампа, - МЗС
18:31
Київ, головна ялинка країни
У Києві запалили вогні на головній ялинці України
18:29
Іран виступив на підтримку диктатора Асада, пообіцявши надіслати зброю та радників до Сирії, - Reuters
18:21
бактерії, тест
Вчені попередили про поширення в Україні бактерій, стійких до антибіотиків, - The Independent
18:15
санкції проти рф
У ЄС не змогли схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters
18:02
OPINION
Захід — Росія: приручити людожера не вийде
17:59
Ліонель Мессі, Неймар і Луїс Суарес
"У нас необмежений бюджет": у США заговорили про возз'єднання культового тріо Мессі, Неймара та Суареса
17:52
електроенергія, графіки відключень
Світла 7 грудня буде більше: Укренерго оприлюднило графіки вимкнень
17:42
Оновлено
Грузія, Тбілісі, мітінг
Дипломати перевіряють дані про затримання українця під час протестів у Грузії
17:35
Ексклюзив
Frankenburg Technologies
"Геніальне й прагматичне рішення": у Defense Express розповіли про естонські зенітні ракети, які планують виробляти в Україні
17:34
Ексклюзив
"Хапають людину і відкривають кримінальну справу": правоохоронець Лисянський про примусову мобілізацію на ТОТ
17:28
Володимир Зеленський
Зеленський може відвідати церемонію відкриття Нотр-Даму, - AFP
17:18
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
"Знає, що має робити": промоутер Фʼюрі зізнався, завдяки чому британець може перемогти Усика
17:17
Реджеп Тайїп Ердоган
"Давайте зустрінемося і разом визначимо майбутнє Сирії": Ердоган запропонував допомогу сирійському президенту Асаду, але отримав відмову
17:08
Ольга Стефанішина
Війна вимагає сильнішої відповідальності за несанкціонований доступ до реєстрів, - Стефанішина
17:03
Сирійські повстанці наблизилися до Хомса, третього за величиною міста Сирії, - ЗМІ
17:02
Віктор Орбан
Угорська спецслужба шпигувала за слідчими з ЄС, які раніше перевіряли компанію зятя Орбана, - Politico
16:58
Денис Пушилін
Примусова мобілізація на ТОТ: до суду скерували справу ватажка "ДНР" Пушиліна
16:53
Ярослава Магучіх
Forbes підрахував заробіток Магучіх за 2024 рік
16:41
путін
Путін припустив імовірність розміщення "Орешника" в Білорусі у другому півріччі 2025 року
16:36
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: кожна лікарня в Україні забезпечена генераторами на випадок відсутності електроенергії
16:19
Калін Георгеску
У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів, у якому переміг проросійський кандидат
16:05
електроенергія
Об'єднання у три зони: ЗМІ дізналися про намір влади змінити графіки вимкнень світла в Україні
16:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Сирійсько-лівансько-палестинський трикутник
16:00
Китай
Китай закликає до "поновлення прямих переговорів" України і Москви
15:46
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Воюй або працюй": Шмигаль назвав критерій бронювання за рівнем зарплати справедливим
15:41
Ольга Стефанішина
Стефанішина: переговори про вступ до ЄС уже тривають
15:35
Володимир Зеленський
Двом бригадам ТрО та одній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєні почесні найменування
15:35
Герман Сметанін
В Україні призначать нового очільника Державного космічного агентства, - Сметанін
15:20
Силам оборони передали партію дронів-ракет "Пекло": характеристики
15:19
Аналітика
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Чим небезпечний блекаут для Запорізької АЕС та за яких умов окупанти можуть використати її як брудну бомбу
15:09
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
Військовий експерт Лакійчук припустив, коли Путін може оголосити загальну мобілізацію
14:59
Загиблому на війні ексмеру Умані Олександру Цебрію присвоїли звання Героя України
14:58
прапор України
The Hill: Підтримка України має як моральне, так і геостратегічне підґрунтя
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV