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Коли "Соціальна мережа" ще не знала про "Фуріозу": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
24 травня, 2024 п'ятниця
17:48
Кіно

Від стрічки із понад 170 перемогами на найпрестижніших кінофестивалях світу до одного із найочікуваніших фільмів цього року - приквелу до фільму-володаря 7-ми "Оскарів"

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

У кінотеатрах з 23 травня

Фуріоза

Пригодницький екшн австралійського режисера Джорджа Міллера є п’ятим внеском до франшизи і приквелом фільму "Шалений Макс: Дорога гніву", який вийшов у 2015 році. І водночас одним із найочікуваніших фільмів цього року, вочевидь, через "Дорогу гніву", яка мала аж 10 оскарівських номінацій, з яких 7 виграла. Приквел до стрічки, про яку говорили, що саме  заради таких фільмів і будують кінотеатри, однозначно викликає величезний інтерес і накладає на його творців величезну відповідальність. Кіноісторія про Макса, яка стартувала у 1979 році та заробила у прокаті суму, що у 286 разів перевищувала її бюджет, сьогодні - уже у вимірі "Фуріози" - має фінансовий план $233 млн, де близько половини - кошти спеціального гранту.  

"Фуріоза була зовсім юною, коли звичний світ почав руйнуватись та зникати, - анонсують стрічку її творці. - Дівчинку викрали з її дому, Зеленого Місця Багатьох Матерів. Орда Байкерів під орудою Дементуса тепер вважає Фуріозу своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементусом та Несмертним Джо, дівчина намагається вижити. Віднині головна мета її життя – повернутися додому".

У головних ролях Аня Тейлор-Джой, Кріс Гемстворт, Аліла Браун, Том Берк, Ангус Семпсон.

"Атлас"

На Netflix з 24 травня

Американський науково-фантастичний бойовик-трилер, знятий Бредом Пейтоном за сценарієм Лео Сардаріана та Арона Елі Коліта, привертає увагу передовсім тим, що головну роль у ньому виконала американська акторка, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка та бізнеследі Дженіфер Лопес. Попри те, що фільм не спричинив особливого захоплення критики, він усе ж може бути цікавим через спробу порозмірковувати на тему майбутнього людства та його взаємин з досягненнями технічного прогресу.

"За сюжетом, штучний інтелект, якому не довіряє геніальна аналітикиня з відділу боротьби з тероризмом, може стати її єдиною надією в боротьбі з роботом, що постав проти людей".

У головних ролях Дженніфер Лопес, Сіму Лю та Стерлінг К. Браун

"Соціальна мережа"

У кінотеатрах з 23 травня

173 перемоги на найпрестижніших кінофестивалях світу, серед яких 3 "Оскари", а також 187 номінацій цієї кінострічки, присвяченої історії створення однієї з найпопулярніших соціальних мереж — Facebook, - однозначно привід її ще раз переглянути на великому екрані. Побачивши світ у 2010 році, фільм Девіда Фінчера не тільки розповів історію про "американську мрію", а й підняв теми моралі у бізнесі та здатності людей марнувати себе на віртуальне життя. 

"Шалений успіх цієї мережі, - анонсують фільм, - серед користувачів по всьому світу назавжди змінив життя студентів-однокурсників гарвардського університету, які заснували її в 2004 році і за кілька років стали наймолодшими в США мультимільйонерами. Одержимість, віра в себе, економічне шахрайство, зради та юридичні колізії – це далеко не все, що супроводжувало Марка Цукерберга та його приятелів на шляху до перших номерів рейтингів найбагатших людей світу".

У головних ролях Джессі Айзенберг, Джастін Тімберлейк, Армі Гаммер, Макс Мінгелла, Руні Мара

"Cтворити сім’ю" (4 сезон)

З 22 травня  на Apple TV+ 

Створити сім'ю

Британський комедійно-драматичний телесеріал, що стартував у 2020 році та містить чимало гумору і реалістичне зображення життя. Приваблюючи глядача теплотою, сюжетом та акторською грою, а головне - світлом у кінці тунелю, серіал розповідає про Ніккі та Джейсона — пару, що мріє стати батьками. Однак то їм не вдається, а тому молоді люди наважуються на усиновлення. Однак для цього їм потрібно не тільки відлагодити хаотичний спосіб життя, а й взаємини зі світом та самими собою. 

У головних ролях Рейф Сполл, Естер Сміт

"Ґарфілд у кіно"

У кінотеатрах з 23 травня

"Ґарфілд у кіно

"Певно, немає в світі нікого, хто ненавидів би понеділки так само сильно, як Ґарфілд. А ще він ненавидить дієти і усе, що пов’язане з обмеженнями у їжі", - так починається анонс цього сімейного пригодницького мультика, персонаж якого вперше з’явився на сторінках коміксів у 1978 році і історії про якого відтоді стали найрозповсюдженішим коміксом у світі. З того часу про Ґарфілда зняли мультсеріали, фільми, написали художні книги та мюзикли. А отже, певно, немає в світі нікого, хто би не розумів, про що йдеться, коли кажемо: "Ти - як Ґарфілд".  Задум зняти про персонажа новий повнометражний мультфільм виник у 2016 році. І ось , нарешті, результат. І тиха радість - рудий кіт повернувся. 

Отож, "маленьким кошеням Ґарфілд потрапив до Джона і відтоді тішиться тим, як той дбає про свого кота. Разом зі своїм кращим другом, наївним та щасливим псом Оді, Ґарфілд вирушає у подорож. Він нарешті зустрів свого батька Віка, якого не бачив довгі роки. Неохайний вуличний кіт Вік по-своєму розуміє розваги, тож для зніжених домашніх Оді та Ґарфілда пригоди видадуться трохи екстремальними".

У головних ролях Кріс Пратт, Семюел Л. Джексон, Ханна Веддінґгем, Ніколас Голт

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