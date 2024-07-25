"Колінна чашечка тріснула, як чипси": Кіану Рівз розповів, що отримав травму на зйомках нового фільму

Про це пише Variety.

Канадський актор, режисер і продюсер Кіану Рівз став гостем "Пізнього шоу" і розповів про зйомки в новому проєкті. Він зіграв янгола-охоронця у майбутньому американському комедійному фільмі Азіза Ансарі Good Fortune ("Удача"). Комедійний бойовик став режисерським дебютом для Ансарі.

У фільмі Рівз знявся разом з самим Ансарі, Сетом Рогеном, Кеке Палмером і Сандрою О. На знімках зі знімального майданчика Рівз стоїть на милицях.

"Я знімав сцену з Азізом Ансарі та Сетом Рогеном, і ми були нажахані. Мені це сподобалося, я стояв там, і ми закінчили сцену, і ви знаєте, коли вам холодно і вас трясе? У мене був купальний костюм і рушник. Знаєте, коли накидаєш це на голову і дрижиш?", - поділився актор.

Він розповів, що ходив по кімнаті і робив ковзні рухи. Там були килими, і в одному місці утворилася маленька "кишеня".

"Моя нога застрягла в кишені під час ходьби, я почав рухатися вниз, але [моє коліно] не рушило. А потім, як у сповільненій зйомці, я впав. Мої руки витягнулися, але моє коліно відмовило, тому що в ньому щось було. І я вдарився. І моя колінна чашечка — колінна чашечка — тріснула, як картопляні чипси", - розповів Рівз.

Спершу йому здалося, що нічого серйозного не сталося, проте потім він зрозумів, що щось не так. Враховуючи статус Рівза як легенди бойовиків, зірка пожартував щодо своєї травми: "Комедія - це важко, чувак".

Ансарі похвалив Рівза на CinemaCon на початку цього року за те, що він продовжив зйомки попри травму. Сценарист і режисер уточнив, що нещасний випадок стався приблизно через 15 днів після початку зйомок комедії.

