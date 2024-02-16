Компанія K5 International придбала права на світовий показ української воєнної драми "Лишайся онлайн"

Про це повідомляє Variety.

Український фільм "Лишайся онлайн" Єви Стрельнікової вийде у міжнародному прокаті. Права на показ фільму за кордоном купила компанія K5 International у межах Європейського кіноринку.

Фільм, який дебютував минулого року на Монреальському кінофестивалі Fantasia Film Festival, нещодавно був проданий компанії Dark Star Pictures для розповсюдження у Північній Америці за угодою, укладеною XYZ Films. Реліз у США заплановано на кінець другого кварталу 2024 року.

В українському прокаті фільм вийде 28 березня.

Дія фільму розгортається після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли молода жінка Катя (Ліза Зайцева), яка працює волонтером у Києві, отримує один із тисяч ноутбуків, подарованих звичайними українцями на підтримку військових. Її просять встановити конфіденційну військову програму та доставити ноутбук її братові, який служить на передовій.

Але жінка отримує таємничий відеодзвінок від хлопця, який шукає свого батька, попереднього власника ноутбука, який зник безвісти під час жорстокої розправи російської армії над мирним населенням у Бучі. Вона погоджується допомогти знайти його зниклих батьків — рішення, яке зрештою змусить її ризикувати життям своїх близьких.

Повнометражний режисерський дебют Єви Стрельнікової "Лишайся онлайн" був написаний Стрельніковою та Антоном Скрипцем.

"Відданість і динамізм нашої команди в K5 абсолютно гарантують глобальний успіх "Лишайся онлайн, — сказав співзасновник Об'єднання українських продюсерів Ігор Сторчак. - У ці складні часи вкрай важливо спілкуватися з кимось, хто справді захоплений своєю роботою, і ми повністю впевнені, що Даніель Баур і відділ продажів K5 подбають, щоб наш фільм досягнув глядачів у всьому світі".

У розмові з Variety минулого року напередодні прем’єри фільму Стрельнікова зазначила, що "неможливо усвідомити той жах, який відбувається в нашій країні".

"Війна є руйнівною. Багато людей в такі моменти не можуть ні знімати, ні писати. Я хотіла написати. Адже всі ми різні і сприймаємо речі по-різному. Хтось замовкає в сильних стресових ситуаціях, а хтось, навпаки, мобілізує всі ресурси. Наш фільм показує все це. Під час війни хтось йде вперед, а хтось назад. Тому для одних людей війна є руйнівною, а для інших вона стає способом вираження своєї творчості. Багато людей відкрилися просто тому, що їм було що сказати", - сказала режисерка.

Уукраїнський драматичний фільм створено у форматі скринлайф. Єва Стрельнікова зазначила, що формат був запропонований Антоном Скрипцем, сценаристом, "не тільки через неможливість знайти достатньо коштів на класичний ігровий сценарій під час війни, але й тому, що ця війна відбувається на ноутбуках, телефонах і в усіх соціальних мережах".