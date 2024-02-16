Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Компанія K5 International придбала права на світовий показ української воєнної драми "Лишайся онлайн"

Компанія K5 International придбала права на світовий показ української воєнної драми "Лишайся онлайн"

16 лютого, 2024 п'ятниця
11:58
Кіно На фото: фільм "Лишайся онлайн"

Відділ міжнародних продажів K5 Media Group придбав права на  міжнародний показ, окрім Північної Америки, фільму 2023 року "Лишайся онлайн", знятий в Україні

Про це повідомляє Variety.

Український фільм "Лишайся онлайн" Єви Стрельнікової вийде у міжнародному прокаті. Права на показ фільму за кордоном купила компанія K5 International у межах Європейського кіноринку.

Фільм, який дебютував минулого року на Монреальському кінофестивалі Fantasia Film Festival, нещодавно був проданий компанії Dark Star Pictures для розповсюдження у Північній Америці за угодою, укладеною XYZ Films. Реліз у США заплановано на кінець другого кварталу 2024 року.

В українському прокаті фільм вийде 28 березня.

Дія фільму розгортається після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли молода жінка Катя (Ліза Зайцева), яка працює волонтером у Києві, отримує один із тисяч ноутбуків, подарованих звичайними українцями на підтримку військових. Її просять встановити конфіденційну військову програму та доставити ноутбук її братові, який служить на передовій.

Але жінка отримує таємничий відеодзвінок від хлопця, який шукає свого батька, попереднього власника ноутбука, який зник безвісти під час жорстокої розправи російської армії над мирним населенням у Бучі. Вона погоджується допомогти знайти його зниклих батьків — рішення, яке зрештою змусить її ризикувати життям своїх близьких.

Повнометражний режисерський дебют Єви Стрельнікової "Лишайся онлайн" був написаний Стрельніковою та Антоном Скрипцем.

"Відданість і динамізм нашої команди в K5 абсолютно гарантують глобальний успіх "Лишайся онлайн, — сказав співзасновник Об'єднання українських продюсерів Ігор Сторчак. - У ці складні часи вкрай важливо спілкуватися з кимось, хто справді захоплений своєю роботою, і ми повністю впевнені, що Даніель Баур і відділ продажів K5 подбають, щоб наш фільм досягнув глядачів у всьому світі".

У розмові з Variety минулого року напередодні прем’єри фільму Стрельнікова зазначила, що "неможливо усвідомити той жах, який відбувається в нашій країні".

"Війна є руйнівною. Багато людей в такі моменти не можуть ні знімати, ні писати. Я хотіла написати. Адже всі ми різні і сприймаємо речі по-різному. Хтось замовкає в сильних стресових ситуаціях, а хтось, навпаки, мобілізує всі ресурси. Наш фільм показує все це. Під час війни хтось йде вперед, а хтось назад. Тому для одних людей війна є руйнівною, а для інших вона стає способом вираження своєї творчості. Багато людей відкрилися просто тому, що їм було що сказати", - сказала режисерка.

Уукраїнський драматичний фільм створено у форматі скринлайф. Єва Стрельнікова зазначила, що формат був запропонований Антоном Скрипцем, сценаристом, "не тільки через неможливість знайти достатньо коштів на класичний ігровий сценарій під час війни, але й тому, що ця війна відбувається на ноутбуках, телефонах і в усіх соціальних мережах".

Теги:
Світ
Культура
Війна з Росією
Читайте також:
Карта. Авдіївка_1302
16 лютого, 2024 п'ятниця
Підрозділи не виходять з Авдіївки, - боєць ЗСУ
Зеленський і Путін
13 лютого, 2024 вiвторок
"Путін дав зрозуміти, що на Україну чекає капітуляція": ексагент МІ6 поширив проросійський наратив
16 лютого, 2024 п'ятниця
Нардеп Артем Дмитрук, виключений зі "Слуги Народу", вніс заставу за архідиякона УПЦ МП Павла (Музичука)
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.24
  • EUR
    Купівля 40.59
    Продаж 41.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
16 лютого
12:38
Зеленський у Німеччині
Мюнхенська конференція та зустрічі з партнерами: Зеленський прибув до Німеччини
12:21
Оновлено
Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу
"Ситуація складніше, ніж в Бахмуті": 3-тя ОШБр каже, що Росія застосовує фосфор в Авдіївці
12:16
OPINION
Вікторія Кравчук, Мережа захисту національних інтересів “АНТС
Побудувати Державу Вдячності
12:03
OPINION
Володимир Горбач
Путін планує війну зі США у космосі?
11:59
протипіхотна міна "Медальйон"
На Харківщині цивільні підірвалися на міні: 2 загиблих, один поранений
11:52
війна з росією Харківщина безпілотник
Збитки довкіллю внаслідок удару РФ по нафтобазі на Харківщині оцінили в понад 30 млн грн
11:41
Ексклюзив
DeepState: утримувати деякі позиції в Авдіївці вже немає сенсу
11:34
Володимир Зеленський
Ми повинні привчити Росію поважати інших і шукати шлях до миру, - Зеленський у зверненні до Швеції
11:24
Очільник МОН Оксен Лісовий
Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО
11:19
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни намагаються оточити Авдіївку, а Німеччина роздумує про націоналізацію нафтопереробного заводу "Роснефті". Акценти світових ЗМІ 16 лютого
10:49
окупанти в Мелітополі
Злочинні схеми: в АТЕШ розповіли, як РФ забирає в українців нерухомість на окупованих територіях
10:49
електроенергія
РФ обстріляла ТЕС на сході України: ситуація в енергосистемі станом на 16 лютого
10:35
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ймовірно, 15 лютого ворог застосував північнокорейську ракету KN-23, - Згурець
10:29
На фото: Михайло Жванецький
Росіяни пишуть доноси на чиновника, який відкрив памʼятник "русофобу" Жванецькому в Ростові-на-Дону
10:28
Додаток "Дія"
Отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю тепер можна через Дію: деталі
10:26
Шпигував для Росії: СБУ оголосила підозру киянину
10:14
кордон_протести на кордоні, фури
Через протест польських фермерів є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги, - ДПСУ
10:03
OPINION
Віктор Андрусів
Довга війна може закінчитися раптово
10:00
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
16 лютого в Україні: День єднання та День військового журналіста України. Все про свято
09:43
Оксана Забужко
Під час відкриття Берлінале на телефоні Оксани Забужко спрацювала сирена повітряної тривоги
09:38
обстріл
Ворог вкотре атакував прифронтову ТЕС, є пошкодження
09:37
штучний інтелект
OpenAI представила систему ШІ, яка створює відео на основі тексту
09:36
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1302
Підрозділи не виходять з Авдіївки, - боєць ЗСУ
09:33
Ніж
У Києві чоловік вбив ножем сусіда за гучну музику
09:19
фейкові новини
РФ поширює черговий фейк, що США нібито виявили факт перепродажу військової допомоги
09:05
РСЗВ "Ураган"
Росіяни 15 лютого били "ураганами" по Донеччині: є загибла та поранені
08:59
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Окупанти тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі 2 кораблі, ракетоносіїв немає
08:58
путін
"Мінімум 2 дитини в сім'ї": Путін заявив про загрозу для виживання російського етносу
08:58
Ексклюзив
Карта бойових дій Херсон
"Ворог наситив бойові порядки": Братчук про ситуацію на лівобережжі Дніпра
08:33
Джо Байден
Ексінформатора ФБР звинуватили у брехні про роль Байдена і його сина в українському бізнесі
08:04
OPINION
Віктор Шлінчак
Путін пояснює сам себе
07:53
Оновлено
На фото: військові
За час повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили понад 400 тис. окупантів
07:35
Оновлено
Зеленський і Макрон
Зеленський відвідає Німеччину та Францію та підпише з Макроном безпекову угоду
07:17
газ
Сьогодні ми незалежні від постачань російського газу, - міністр довкілля Італії
07:04
Джон Кірбі
У Білому домі застерегли Путіна від втручання у вибори США
07:00
сектор Газа
Ізраїльський спецназ здійснив рейд на найбільшу лікарню в Газі
06:46
Google запустить кампанію, яка боротиметься проти фейків у ЄС, - Reuters
06:35
Україна-Угорщина
Угорщина вступила до коаліції НАТО з розмінування України
06:32
обстріл, ППО
Росія звинуватила Україну в атаці 5 безпілотників
06:24
Окупанти, кримінал, росіяни
Спільно з окупантами проти України воюють десятки тисяч громадян країн Азії та Африки, - ЦНС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV