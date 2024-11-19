Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно "Конклав" - англо-американський кінофільм 2024 року. Коли чекати в Україні

"Конклав" - англо-американський кінофільм 2024 року. Коли чекати в Україні

Олена Чернінька
19 листопада, 2024 вiвторок
12:59
Кіно фільм Конклав

"Конклав" — англо-американський кінофільм 2024 р. у жанрі детективного трилера, зрежисований Едвардом Бергером. Екранізація однойменного роману Роберта Гарріса

Зміст

Фільм - драматична історія про вибори нового Папи Римського розгортається у Ватикані після смерті понтифіка. Керувати конклавом має кардинал Томас Лоуренс, роль якого виконує неперевершений Рейф Файнс. На його очах розгортається запекла боротьба між трьома претендентами на престол: ліберальним кардиналом Белліні, консервативним Тедеско та підозрюваним у корупції Тремблеєм.

Пітер Строген написав сценарій для цієї екранізації трилера Роберта Гарріса 2016 року, назва якого стосується папського конклаву, якому доручено вибрати наступника на місце покійного папи. Рейф Файнс грає роль кардинала, якому доручено наглядати за вирішальним рішенням, а Стенлі Туччі, Джон Літгоу та Ізабелла Росселліні (серед інших) доповнюють акторський склад кардиналів-головорізів і черниць, кожен зі своїми секретами, які можуть загрожувати святості папства. 

Режисером виступив володар премії "Оскар" Едвард Бергер, а в акторському складі також можна побачити таких зірок як Ізабелла Росселіні та Стенлі Туччі. Прем’єра в Україні – листопад 2024 року.

В ролях: Рейф Файнз — кардинал Лоуренс, Стенлі Туччі — кардинал Белліні, Джон Літгоу — кардинал Тремблей, Серджо Кастеллітто — кардинал Тедеско, Ізабелла Росселліні — сестра Агнес, Лусіан Мсаматі — кардинал Адеємі, Яцек Коман — архієпископ Возняк, Карлос Дьєц — кардинал Бенітес, Роні Крамер — кардинал Мендоса, Лорі Лодді — кардинал Вільянуева.

 

Джерело

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Ксенія Золотова
18 листопада, 2024 понедiлок
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ
Автор Анатолій Буряк
17 листопада, 2024 неділя
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної в Берліні прибрали прапор РФ
HIMARS з ATACMS
Автор Юрій Мартинович
18 листопада, 2024 понедiлок
Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 листопада
14:02
OPINION
Про ціни, інфляційну динаміку та монетарну політику
13:53
Дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS: у генсека ООН Гутерреша закликали захистити цивільних росіян
13:47
Оновлено
новини Львівщини
РФ ударила по Харкову: постраждали дев'ятеро людей
13:46
Херсон
Окупанти атакували Херсон і область: є загиблий та постраждалі
13:38
Володимир Зеленський
"Зараз найкраща можливість перекрити Росії кисень": Зеленський звернувся до Європарламенту
13:35
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі: Пісторіус припустив диверсію
13:33
на фото Верховна Рада України
Рада звернулася до світової спільноти у 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ
13:15
Оновлено
Росіяни атакували дронами гуртожиток у Глухові на Сумщині: є загиблі, серед них дитина
13:14
У Мілані відкрилася виставка робіт Поліни Райко та Любові Панченко, постраждалих від вторгнення РФ
13:13
Серед затриманих посадовці МСЕК: правоохоронці викрили 13 організаторів й учасників схем для ухилянтів
12:51
ракетна атака на Охматдит
Ляшко розповів, коли планують розпочати роботи з відновлення Охматдиту
12:50
санкції проти Росії
Велика Британія запровадила санкції проти РФ через примусову депортацію українських дітей
12:43
Жозеп Боррель
Більше європейських країн можуть дозволити Україні бити в глиб РФ після рішення США, - Боррель
12:22
Оновлено
Ілюстративне фото
На Брянщині уражено арсенал РФ, ЗМІ повідомили про застосування ATACMS
12:21
Українська продюсерка Катерина Вишневська отримала нагороду на Талліннському кінофестивалі
12:12
У Держдепі США підтвердили дозвіл Україні бити по РФ американською зброєю
12:10
Учасники дискусії "Чому Центральна Європа має переосмислити себе"
In Solidarity with Ukraine: Україну відвідали угорські та словацькі письменники і журналісти
12:08
Підготовка терактів, підрив у Києві: в Одесі затримали агентів РФ віком 15, 17 і 20 років
12:01
НАЗК
НАЗК виявило в декларації голови Харківської облради невідповідності на 3,4 млн грн
12:01
OPINION
Чому Азербайджан дрейфує в бік Росії
11:53
OPINION
День відповідальності людини та спадщина Богдана Гаврилишина
11:48
Свічка пам'яті
Лісовий: за 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ вбила щонайменше 89 педагогів і викладачів
11:44
осінь
Де 20 листопада ймовірні сильні дощі та коли прийде похолодання: прогноз погоди від Наталки Діденко
11:44
Гітанас Науседа
Президент Литви Науседа поговорив із Трампом про Україну
11:38
Ексклюзив
чорне море, ракетоносій рф
Військовий експерт Лакійчук сказав, скільки ракетоносіїв РФ може одночасно залучити для удару з Чорного та Каспійського морів
11:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа очікує на дипломатію Трампа та не слухає останніх вказівок Байдена. Акценти світових ЗМІ 19 листопада
11:06
Посол США прибув до Бейруту для переговорів щодо перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою"
11:00
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець припустив, якою зброєю вразили ракетний арсенал РФ на Брянщині
10:53
Прапори України та ЄС
Біля будівлі Єврокомісії підняли прапор України до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ
10:49
портал "Дія"
З 1 грудня працівників бронюватимуть виключно через портал "Дія", - Федоров
10:47
У Києві покажуть раніше не представлені загалу роботи Марії Примаченко та Марії Галушко
10:37
путін
Путін затвердив нову ядерну доктрину
10:31
На Донеччині через ворожі атаки за добу загинули 3 людини, 7 дістали поранення
10:24
Саміт G20 у Ріо-де-Жанейро
Оподаткування мільярдерів, боротьба з бідністю й мир в Україні: лідери G20 оприлюднили спільну декларацію
10:19
Ексклюзив
ЗСУ
Зброя нагрівається швидше, ніж хлопці встигають знищити всі хвилі росіян: 14-та ОМБр про Куп'янський напрямок
10:10
Оновлено
Протести у Грузії
У Тбілісі поліція знесла наметове містечко протестувальників і затримала кількох учасників протестів
10:05
OPINION
Коли закінчиться війна...
09:59
Viber
Повітряні сили запустили у Viber офіційний канал, де сповіщатимуть про загрози
09:49
війна діти
Росіяни за час великої війни вбили в Україні 592 дитини
09:41
Еммануель Макрон
Макрон вважає, що дозвіл США Україні бити ATACMS по РФ - це хороше рішення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV