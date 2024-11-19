"Конклав" - англо-американський кінофільм 2024 року. Коли чекати в Україні

Фільм - драматична історія про вибори нового Папи Римського розгортається у Ватикані після смерті понтифіка. Керувати конклавом має кардинал Томас Лоуренс, роль якого виконує неперевершений Рейф Файнс. На його очах розгортається запекла боротьба між трьома претендентами на престол: ліберальним кардиналом Белліні, консервативним Тедеско та підозрюваним у корупції Тремблеєм.

Пітер Строген написав сценарій для цієї екранізації трилера Роберта Гарріса 2016 року, назва якого стосується папського конклаву, якому доручено вибрати наступника на місце покійного папи. Рейф Файнс грає роль кардинала, якому доручено наглядати за вирішальним рішенням, а Стенлі Туччі, Джон Літгоу та Ізабелла Росселліні (серед інших) доповнюють акторський склад кардиналів-головорізів і черниць, кожен зі своїми секретами, які можуть загрожувати святості папства.

Режисером виступив володар премії "Оскар" Едвард Бергер, а в акторському складі також можна побачити таких зірок як Ізабелла Росселіні та Стенлі Туччі. Прем’єра в Україні – листопад 2024 року.

В ролях: Рейф Файнз — кардинал Лоуренс, Стенлі Туччі — кардинал Белліні, Джон Літгоу — кардинал Тремблей, Серджо Кастеллітто — кардинал Тедеско, Ізабелла Росселліні — сестра Агнес, Лусіан Мсаматі — кардинал Адеємі, Яцек Коман — архієпископ Возняк, Карлос Дьєц — кардинал Бенітес, Роні Крамер — кардинал Мендоса, Лорі Лодді — кардинал Вільянуева.