Кращі фільми виробництва Великої Британії для сімейних вечорів

Рок-хвиля

Рок-н-рол живіший за всіх живих! Щоправда, у минулому багато британських чиновників вважали інакше, пускаючи в радіоефір лише солодку поп-музику. Цей фільм — реальна історія про зухвалих радіоведучих, які кинули виклик формату, цензурі, цілому апарату чиновників та радіостанції BBC. Піратське радіошоу з борту невеликого корабля у Північному морі стало справжньою хвилею свободи для британської молоді у 60-х роках минулого століття.

Фільм розповідає про дружбу, внутрішній драйв, дух протесту і, звичайно, про рок-н-рол. Його варто подивитися заради справді гарної музики, харизматичного Білла Найї та "Опівнічного" Марка.

Тост

Фільм, який не претендує на звання "самого-самого", проте дуже підходить для перегляду одного вечора всією родиною. Це екранізація однойменної автобіографії відомого лондонського кухаря Найджела Слейтера — про те, чому він насправді полюбив кухню. У головній ролі Фредді Хаймор, а його опоненткою в кадрі буде Хелена Бонем Картер. Фільм розповість вам, де грань між мріями та одержимістю – дуже корисно це знати, щоб правильно загадувати бажання та досягати цілей. І звичайно, у кадрі буде багато смакоти, так що на голодний шлунок дивитися не рекомендується.

Щоденник Бріджіт Джонс

Знайомтеся, середньостатистична мешканка Лондона Бріджіт — їй трохи за 30, вона незаміжня і, незважаючи на розчарування в житті, шкідливі звички та неідеальну фігуру сподівається зустріти своє кохання. Звичайно, не так і легко при такому розкладі зустріти принца, а тим більше його втримати.

Це чудова комедія з Рене Зеллвегер, Х'ю Грантом і Коліном Фертом у головних ролях, яка змусить повірити у хороше навіть затятого песиміста. Якщо здається, що у вашому житті ллють зливи, подивіться цей фільм і переконайтеся, що скоро все налагодиться.

Kingsman: Таємна служба

Це бойовик, комедія та пригодницький детектив. У ньому замішані і шпигуни, і звичайні хлопці-шибеники, і навіть мопси. А головне – саме заради цього фільму Колін Ферт кілька тижнів навчався фехтувати… парасолькою!

Правда, всією сім'єю ви можете подивитися цей фільм, якщо у вас вже дорослі діти, адже хоч і рідко, але все ж таки проскакують жарти "нижче за пояс". А історія ця про молодого хлопця, який потрапив у секретну службу і якому доведеться впоратися з багатьма випробуваннями та спокусами. Дуже весела та динамічна картина.

Ноттінг-Хілл

Душевне кіно для сімейного вечора на дивані з чашкою какао або келихом вина розповідає історію про те, як знайомство із відомою актрисою (Джулія Робертс) повністю змінює життя власника маленької книжкової крамниці у затишному районі Лондона (Х'ю Грант). Насправді життя змінюється в обох героїв ...