Наша п’ятірка фільмів-серіалів різних часів на будь-який смак

Одні з нас

The Last of Us

Канада, США, 2023 рік.

Фантастика, драма, жахи, бойовик.

Тривалість: 9 епізодів.

IMDb: 8,8.

В усьому світі почалася епідемія: люди масово заразилися кордицепсом. Це гриб-паразит, який забирає контроль за тілом носія. Через двадцять років Джоел живе в карантинній зоні в Бостоні і заробляє контрабандою. Лідер повстанців Марлін доручає герою та його партнерці Тесс доставити 14-річну Еллі за межі карантинної зони. Виявляється, що Еллі має імунітет до кордицепса…

Бекхем

Beckham

Великобританія, США, 2023 рік.

Документальний, біографія, спорт.

Тривалість: 4 епізоди.

IMDb: 8,1.

"Бекхем" цікавий насамперед як портрет головної поп-зірки в історії європейського футболу, принаймні до епохи Мессі та Роналду. У серіалі Девід відверто розповідає про кар'єру та життя за межами поля. Наприклад, про конфлікти з сером Алексом Фергюсоном та сімейні труднощі через чутки в пресі…

Гризня

Beef

США, 2023 рік.

Комедія, драма.

Тривалість: 10 епізодів.

IMDb: 8,0.

Різноробочий Денні невдало намагається повернути до магазину портативні грилі. На виїзді з паркування машину Денні блокує білий Mercedes. Його власниця Емі теж не в дусі: вона їде із зустрічі, на якій обговорювала продаж свого бізнесу. Герої обмінюються сигналами, після чого Емі показує із вікна середній палець. А Денні вирішує її наздогнати. Через що конфлікт виходить далеко за межі простої суперечки на дорозі…

Терапія

Shrinking

США, 2023 рік.

Драма, комедія.

Тривалість: 10 епізодів.

IMDb: 8,0.

Рік тому дружина Джиммі загинула в автокатастрофі. З того часу в нього зіпсувалися стосунки з дочкою-підлітком: турботі над нею батько віддає перевагу вечіркам і алкоголю. Джиммі регулярно відвідує кабінет психолога: він у ньому працює. На одній із сесій він емоційно радить клієнтці нарешті піти від чоловіка-аб'юзера. Така порада суперечить етиці, але дає моментальний ефект. Тому Джиммі вирішує й надалі бути із пацієнтами гранично чесним…

Падіння будинку Ашерів

Fall of House of Usher

США, 2023 рік.

Драма, фентезі, страхи.

Тривалість: 8 епізодів.

IMDb: 7,9.

Вже багато років співробітник прокуратури Огюст Дюпен намагається притягнути до відповідальності голову фармацевтичної компанії Родеріка Ашера. Несподівано той призначає герою зустріч, під час якої розповідає історію своєї сім'ї. Аж до теперішнього часу: за останні два тижні Родерік поховав усіх шістьох дітей…