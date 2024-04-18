Квентін Тарантіно передумав знімати "Кінокритика" та займеться іншим фільмом
Режисер Квентін Тарантіно працював над фільмом "Кінокритик", який мав стати його останньою стрічкою, але натомість зайнявся фільмом про персонажа Бреда Пітта з "Одного разу в Голлівуді"
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Навесні 2023 року культовий режисер Квентін Тарантіно заявляв, що розпочав роботу над своїм останнім фільмом "Кінокритик". Дія стрічки мала розгорнутися в Каліфорнії в 1977 році та зосередитися на 30-річному хлопцеві, "який жив, але ніколи не був по-справжньому відомим, і писав для порножурналу рецензії на порнографію".
Нині джерелам видання стало відомо, що Тарантіно більше не працює над фільмом "Кінокритик". Проєкт перетворився на фільм, у якому Бред Пітт зʼявиться в ролі Кліффа Бута - каскадера, якого він зіграв в оскароносному фільмі Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Наразі незрозуміло, чи буде ця стрічка приквелом або продовженням "Одного разу в Голлівуді".
Зйомки проєкту збиралися провести протягом одного дня в серпні, щоб далі претендувати на кредит у розмірі $20,5 млн, перш ніж запустити серйозне виробництво на початку 2025 року. Нині усе це скасовано.
Жодна студія не була оголошена партнером у створенні "Кінокритика". Припускалося, що фільм може зняти Sony, яка працювала з Тарантіно над "Одного разу в Голлівуді".
У березні 2023 року Тарантіно заявив, що "готовий кинути" кінематограф та зізнався, чим займеться після цього. Згодом ЗМІ поширили інформацію, що Квентін Тарантіно написав сценарій для фільму, який стане останнім в його кар'єрі. Ще давно він зазначав, що планує зняти всього 10 стрічок. Режисер підтвердив, що його новий фільм матиме назву "Кінокритик" і що зйомки розпочнуться вже цієї осені в Лос-Анджелесі.
Новий фільм буде про кінокритика 1970-х років, але режисер підкреслив, що він не буде про Полін Кель, як припускали журналісти. Натомість стрічка буде зосереджена на людині, яка писала для порножурналу.
Дія фільму "Кінокритик" розгортається в Каліфорнії в 1977 році. За словами Квентіна Тарантіно, картина розповідатиме про 30-річного хлопця, "який жив, але ніколи не був по-справжньому відомим, і писав рецензії на порнографію". Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на лобно-скроневу деменцію, міг зіграти епізодичну роль у цьому фільмі.
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