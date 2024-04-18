Квентін Тарантіно передумав знімати "Кінокритика" та займеться іншим фільмом

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Навесні 2023 року культовий режисер Квентін Тарантіно заявляв, що розпочав роботу над своїм останнім фільмом "Кінокритик". Дія стрічки мала розгорнутися в Каліфорнії в 1977 році та зосередитися на 30-річному хлопцеві, "який жив, але ніколи не був по-справжньому відомим, і писав для порножурналу рецензії на порнографію".

Нині джерелам видання стало відомо, що Тарантіно більше не працює над фільмом "Кінокритик". Проєкт перетворився на фільм, у якому Бред Пітт зʼявиться в ролі Кліффа Бута - каскадера, якого він зіграв в оскароносному фільмі Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Наразі незрозуміло, чи буде ця стрічка приквелом або продовженням "Одного разу в Голлівуді".

Зйомки проєкту збиралися провести протягом одного дня в серпні, щоб далі претендувати на кредит у розмірі $20,5 млн, перш ніж запустити серйозне виробництво на початку 2025 року. Нині усе це скасовано.

Жодна студія не була оголошена партнером у створенні "Кінокритика". Припускалося, що фільм може зняти Sony, яка працювала з Тарантіно над "Одного разу в Голлівуді".

У березні 2023 року Тарантіно заявив, що "готовий кинути" кінематограф та зізнався, чим займеться після цього. Згодом ЗМІ поширили інформацію, що Квентін Тарантіно написав сценарій для фільму, який стане останнім в його кар'єрі. Ще давно він зазначав, що планує зняти всього 10 стрічок. Режисер підтвердив, що його новий фільм матиме назву "Кінокритик" і що зйомки розпочнуться вже цієї осені в Лос-Анджелесі.