Квентін Тарантіно пояснив, чому не поспішає знімати свій останній фільм

Про це він сказав у розмові з кінокритиком Елвісом Мітчеллом, пише Variety.

Елвіс Мітчелл поцікавився в режисера "Одного разу... в Голлівуді" та "Кримінального чтива", чому він не пише сценарії протягом останніх кількох років. Квентін Тарантіно пояснив, що це повʼязано з тим, що він нині намагається поєднати творчість із батьківством.

"Я не поспішаю розпочинати виробництво. Я займаюся цим 30 років. Наступного місяця моєму синові виповнюється 5 років, а у мене донечка двох з половиною років. Коли я у США - я пишу. А коли я в Ізраїлі - я аба, що означає "батько"", - поділився Тарантіно.

У лютому 2020 року в режисера та його дружини, ізраїльської співачки Даніели Пік народився син, а в липні 2022-го - донька.

"Ідея почати цей шлях, коли вони надто маленькі, щоб зрозуміти це, мене не вабить. Мені не хочеться знімати жоден фільм, доки моєму синові не виповниться принаймні 6 років. Тоді він знатиме, що відбувається, він буде поруч, і це залишиться в пам’яті на все його життя", - зазначив Тарантіно.

За його словами, його донька "вже така геніальна, вона стільки всього розуміє". Однак Тарантіно не припинив усю роботу повністю.

"Якщо вам цікаво, що я зараз роблю, то я пишу п’єсу, і це, ймовірно, буде наступним, що я зроблю. Якщо вона зазнає фіаско, я, ймовірно, не буду перетворювати її на фільм. Але якщо це хіт? Можливо, це мій останній фільм", - додав він.

Режисер також розкритикував ситуацію з кінематографом, оскільки нині фільми показують у кінотеатрах 4 тижні, а потім їх можна дивитися на стримінгових платформах.

"Що ж до театру, ви не можете цього робити. Це останній рубіж", - підсумував свою думку Тарантіно.

У березні 2023 року Тарантіно заявив, що "готовий кинути" кінематограф та зізнався, чим займеться після цього. Згодом ЗМІ поширили інформацію, що Квентін Тарантіно написав сценарій для фільму, який стане останнім в його кар'єрі. Він зазначав, що планує зняти всього 10 стрічок. Режисер підтвердив, що його новий фільм матиме назву "Кінокритик" і що зйомки розпочнуться восени 2023 року в Лос-Анджелесі. Новий фільм мав бути про кінокритика 1970-х років, але режисер підкреслив, що він не буде про Полін Кель, як припускали журналісти. Натомість стрічка буде зосереджена на людині, яка писала для порножурналу.

У квітні 2024 року режисер заявив, що не зніматиме "Кінокритика", але натомість зайнявся фільмом про персонажа Бреда Пітта з "Одного разу в Голлівуді".



