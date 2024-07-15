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Липень 2024. Які фільми ми очікуємо

15 липня, 2024 понедiлок
15:48
Кіно кіно

Наша найочікуваніша п’ятірка прем’єр кінофільмів липня 2024 року

Зміст

Збирач душ, 2024

Longlegs

2024 / США

IMDb: 7.9

Про фільм

За оцінками ФБР, лише один із п'яти серійних убивць потрапляє до рук закону. Інші продовжують жити серед нас. Агент Лі Харпер полює за одним з таких невловимих чудовиськ на прізвисько Длинноногий. Понад десять років його жертвами ставали цілі сім'ї, члени яких містично вбивали одне одного. Чим ближче агент Харпер підбирається до розгадки особи вбивці, тим виразніше розуміє, що між ними є зв'язок…

 

Види доброти, 2024

Kinds of Kindness

2024 / Ірландія / Великобританія / США

Про фільм

Чоловік, який опинився у безвихідній ситуації, намагається взяти контроль над своїм життям. Офіцер поліції не може повірити в те, що його дружина, яка зникла в морі, несподівано повернулася, але стала ніби зовсім іншою. Третя героїня шукає когось із незвичайними здібностями, кому судилося стати духовним лідером…

 

Перл, 2022

Pearl

2022 / Канада

IMDb: 7

Про фільм

Передісторія головної лиходійки слешера Тая Веста "Х". Дія цього разу відбувається у 1918 році, а картинка стилізована під яскраві техніколорівські фільми на кшталт "Чарівника країни Оз" та "Віднесених вітром". Перл (її роль, як і в минулому фільмі, грає Міа Гот) живе на віддаленій фермі разом із хворим батьком та владною матір'ю. Найбільше у світі вона мріє стати кінозіркою — і заради цього вона піде на все…

 

TheatreHD: Богема, 2018

Metropolitan Opera: La Bohème

2018 / США

Про фільм

Класичну постановку Франка Дзеффіреллі, яку виконують у Мет частіше за будь-яку іншу оперу, розіграють молоді артисти. Соня Йончева заспіває Мімі, Майкл Фабіано — пристрасного поета Рудольфа, Сюзанна Філіпс знову виступить у ролі легковажної Мюзетти, а Лукас Мічем виконає партію її коханого художника Марселя. Олексій Лавров та Метью Роуз постануть у ролях відповідно Шонара та Коллена, друзів Марселя та Рудольфа, а Пол Плішка – у ролях Бенуа та Альциндора. За пультом Марко Армільято…

 

Blackpink світовий тур: Народжені рожевим, 2024

Blackpink world tour: Born pink in cinemas

2024 / Південна Корея

Про фільм

Тур BORN PINK, що підкоривши весь світ, виходитиме на великий екран на честь 8-ї річниці дебюту гурту BLACKPINK! Зібравши 1,8 мільйона глядачів та побивши світові рекорди серед концертних турів жіночих гуртів, ви зможете насолодитися енергією живих виступів у кінотеатрах у всьому світі…


 
Теги:
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