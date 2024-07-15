Липень 2024. Які фільми ми очікуємо
Наша найочікуваніша п’ятірка прем’єр кінофільмів липня 2024 року
Збирач душ, 2024
Longlegs
2024 / США
IMDb: 7.9
Про фільм
За оцінками ФБР, лише один із п'яти серійних убивць потрапляє до рук закону. Інші продовжують жити серед нас. Агент Лі Харпер полює за одним з таких невловимих чудовиськ на прізвисько Длинноногий. Понад десять років його жертвами ставали цілі сім'ї, члени яких містично вбивали одне одного. Чим ближче агент Харпер підбирається до розгадки особи вбивці, тим виразніше розуміє, що між ними є зв'язок…
Види доброти, 2024
Kinds of Kindness
2024 / Ірландія / Великобританія / США
Про фільм
Чоловік, який опинився у безвихідній ситуації, намагається взяти контроль над своїм життям. Офіцер поліції не може повірити в те, що його дружина, яка зникла в морі, несподівано повернулася, але стала ніби зовсім іншою. Третя героїня шукає когось із незвичайними здібностями, кому судилося стати духовним лідером…
Перл, 2022
Pearl
2022 / Канада
IMDb: 7
Про фільм
Передісторія головної лиходійки слешера Тая Веста "Х". Дія цього разу відбувається у 1918 році, а картинка стилізована під яскраві техніколорівські фільми на кшталт "Чарівника країни Оз" та "Віднесених вітром". Перл (її роль, як і в минулому фільмі, грає Міа Гот) живе на віддаленій фермі разом із хворим батьком та владною матір'ю. Найбільше у світі вона мріє стати кінозіркою — і заради цього вона піде на все…
TheatreHD: Богема, 2018
Metropolitan Opera: La Bohème
2018 / США
Про фільм
Класичну постановку Франка Дзеффіреллі, яку виконують у Мет частіше за будь-яку іншу оперу, розіграють молоді артисти. Соня Йончева заспіває Мімі, Майкл Фабіано — пристрасного поета Рудольфа, Сюзанна Філіпс знову виступить у ролі легковажної Мюзетти, а Лукас Мічем виконає партію її коханого художника Марселя. Олексій Лавров та Метью Роуз постануть у ролях відповідно Шонара та Коллена, друзів Марселя та Рудольфа, а Пол Плішка – у ролях Бенуа та Альциндора. За пультом Марко Армільято…
Blackpink світовий тур: Народжені рожевим, 2024
Blackpink world tour: Born pink in cinemas
2024 / Південна Корея
Про фільм
Тур BORN PINK, що підкоривши весь світ, виходитиме на великий екран на честь 8-ї річниці дебюту гурту BLACKPINK! Зібравши 1,8 мільйона глядачів та побивши світові рекорди серед концертних турів жіночих гуртів, ви зможете насолодитися енергією живих виступів у кінотеатрах у всьому світі…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.78 Купівля 40.78Продаж 41.29
- EUR Купівля 44.29Продаж 45.03
- Актуальне
- Важливе