Магія реальних "Куби і Аляски": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Куба і Аляска"

У кінотеатрах з 14 серпня

Документальна стрічка режисера та військового Єгора Трояновського про двох парамедикинь та найкращих подруг Юлію Сидорову (Кубу) та Олександру Лисицьку (Аляску). Світова прем’єра пронизливої й дуже теплої історії, створеної у копродукції України, Бельгії та Франції, відбулася на престижному фестивалі документального кіно Sheffield DocFest у Великій Британії. Як її анонсують, стрічка показує, як війна поступово віддаляє захисниць від минулого, змінює їхні зв’язки з родиною та друзями, змінює уявлення про те, яким може бути життя після повернення з фронту. Сам бувши військовим, Єгор Трояновський бачить усі ситуації зсередини, орієнтується насамперед на людину і людське та вміло витримує баланс гумору і трагізму. І це робить його персоніфіковану історію особливою - притягальною, проникливою і щемкою.

Отже, "Юлія, родом з Харкова, ще у 2014 році стала парамедикинею на Майдані, а згодом приєдналася до "Госпітальєрів". Олександра ж навчалася в Одесі, а згодом працювала журналісткою у ЗМІ. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина не змогла стояти осторонь та долучилася до фронтової медицини. Фільм "Куба і Аляска" розповідає історії служби, допомоги та порятунку, з якими щодня стикаються Юлія та Олександра, про виклики війни та життя та фронті та їхній вплив на стосунки з родиною та на майбутнє після завершення війни".

"Еддінгтон"

У кінотеатрах з 14 серпня

Американський чорний комедійний вестерн, який написав і зняв Арі Астер - режисер, що, вдало синтезуючи чорний гумор, відчуття тривожності та тему комплексів, створює особливі світи, де абсурд межує із сюрреальністю. Як коментував Астер напередодні, бувши палким шанувальником вестернів, він прагнув, щоб його новий фільм став чимось на кшталт американського жанрового епосу з оновленими архетипами. Але йому було важливо зробити так, щоб фільм співчував усім персонажам та їхнім страхам, оскільки мова насправді про звичайних людей, котрі мають недоліки, втім щиро вірять, що борються за правду, хоч ця боротьба й набуває спотвореної форми. Прем'єра стрічки відбулася на Каннському фестивалі, де фільм змагався за "Золоту пальмову гілку". Володіючи зоряним акторським складом та маючи нестандартний сюжет, у якому чимало несподіваних поворотів, Арі Астер змусив окремих критиків визнати, що його дітище може претендувати на звання одного з найкращих фільмів року. Хоча деякі критики мають думку діаметрально протилежну.

Отже, "у маленькому вигаданому містечку Еддінгтон усе настільки спокійно, наскільки це могло бути у 2020 році. Пандемія COVID-19 не оминула його стороною: порожні вулиці, соціальна дистанція та усі можливі методи не з'їхати з глузду. Неочікувано для всіх мешканців на їхніх очах розгоряється боротьба між шерифом містечка (Хоакін Фенікс) та його мером (Педро Паскаль). У самий пік соціальних мереж та нагнітань з усіх боків ці двоє щосили тягнуть ковдру влади кожен на свій бік. До чого призведе це протистояння, коли його оберти стануть по-справжньому вибухонебезпечними?

У ролях: Хоакін Фенікс, Педро Паскаль, Емма Стоун, Остін Батлер

"Чужий: Земля" (1-й сезон)

На Disney+ з 13 серпня

Науково-фантастичний телесеріал жахів, заснований на франшизі "Чужий". Фактично мова про приквел до оригінального фільму "Чужий" 1979 року, події якого за сюжетом розгортатимуться за три десятиліття до нього. Сценарист і режисер Ной Говлі попередньо обіцяв поєднати жахи оригінальних фільмів із сучасними технологіями та глибокими персонажами.

Про цей серіал пишуть, що він перетворює космічний жах на тривожні роздуми про ідентичність, владу та штучну людяність. Що він, пропонуючи деякі з найтривожніших та найчудовіших епізодів жаху франшизи "Чужий", феноменально працює як запаморочлива драма про молодих людей, які вчаться орієнтуватися у світі. Що Хоулі вшанував безпомилковий тон фільмів, водночас якимось чином створивши всесвіт, який є цілком його власним. Одним словом, багато що пишуть. Але, підсумовуючи, серіал таки вартий уваги. І аж ніяк не тільки тому, що є найдорожчим серіалом FX з бюджетом понад $100 млн, що робить його одним із наймасштабніших у 2025 році.

У ролях: Сідні Чендлер, Тімоті Оліфант, Алекс Лоутер та ін.

"Ніч завжди настає"

На Netflix із 15 серпня

Лауреат премій "Золотий глобус", "Еммі" та BAFTA британський режисер Бенджамін Карон зняв цей драматичний трилер за романом Віллі Влотіна. Попри те що фільмові закидають брак розкритого характеру чи логічного мислення, прямолінійність сюжету чи якісь інші мінуси, всі критики сходяться на тому, що виконавиця головної ролі Ванесса Кірбі вкотре продемонструвала потужну гру, на яку приємно дивитися.

"Жінка з родиною більше не може дозволити собі жити в рідному місті. За одну ніч вона відчайдушно намагається зібрати 25 000 доларів на перший внесок за будинок".

У ролях: Ванесса Кірбі, Дженніфер Джейсон Лі, Закарі Ґоттзаґен та ін.

"Метелик" (серіал)

На Prime Video з 13 серпня

Гостросюжетний трилер про державні таємниці, зраду й особисті драми та вибір, які розгортаються на міжнародному тлі, що варіюється від вулиць Сеула до залаштунків таємних операцій, об'єднав американських та корейських творців. Серіал грає на подвійному культурному та географічному корінні, збагачуючи жанр шпигунського трилера особистим та сімейним виміром.

Колишній агент американської розвідки Девід Юнг живе в Південній Кореї. Однак минуле його наздоганяє, коли услід за ним посилають агента-соціопата, щоб той його вбив.

У ролях: Деніел Де Кім, Пайпер Перабо та ін.



