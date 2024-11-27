"Марія" - новий художній фільм з Анджеліною Джолі

Фільм “Марія” розповідає бурхливу, прекрасну та трагічну історію життя найвидатнішої оперної співачки світу. Свою історію життя жінка заново переживає та переосмислює в свої останні дні в Парижі 1970-х років.

Марія Каллас, найвидатніша оперна співачка всіх часів, безсумнівно, прожила унікальне, прекрасне та вимучене життя. Це не тільки відображення її останніх днів, а й свято, проілюстроване спогадами, друзями і, головне, її співом.

Головні ролі виконали:

Анджеліна Джолі, П'єрфранческо Фавіно, Альба Рорвахер, Халук Білгінер, Коді Сміт-МакФі, Стівен Ешфілд, Валерія Голіно