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Головна Кіно "Марія" - новий художній фільм з Анджеліною Джолі

"Марія" - новий художній фільм з Анджеліною Джолі

Олена Чернінька
27 листопада, 2024 середа
20:05
Кіно “Марія” - новий художній фільм

Світова прем'єра фільму відбулась 29 серпня 2024 року в основній конкурсній програмі 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю

Зміст

Фільм “Марія” розповідає бурхливу, прекрасну та трагічну історію життя найвидатнішої оперної співачки світу. Свою історію життя жінка заново переживає та переосмислює в свої останні дні в Парижі 1970-х років.

Марія Каллас, найвидатніша оперна співачка всіх часів, безсумнівно, прожила унікальне, прекрасне та вимучене життя. Це не тільки відображення  її останніх днів, а й свято, проілюстроване спогадами, друзями і, головне, її співом.

Головні ролі виконали:

Анджеліна Джолі, П'єрфранческо Фавіно, Альба Рорвахер, Халук Білгінер, Коді Сміт-МакФі, Стівен Ешфілд, Валерія Голіно

 

 

Джерело

 

 

Теги:
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