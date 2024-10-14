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Мартін Скорсезе анонсував вихід документалки про The Beatles

Дар'я Тарасова
14 жовтня, 2024 понедiлок
18:41
Кіно На фото: гурт The Beatles

Американський режисер та сценарист Мартін Скорсезе спродюсував документальний фільм про культовий британський рок-гурт The Beatles, який вийде в листопаді на Disney+

Зміст

Про це пише Variety.

29 листопада на стримінгу Disney+ вийде документальний фільм під назвою Beatles '64 про один з найуспішніших з комерційного погляду та найвпливовіших з музичного та культурного гуртів в історії попмузики The Beatles. Режисером став Девід Тедескі, а продюсером - Мартін Скорсезе.

Фільм розповість про подорож музикантів гурту до Америки в 1964 році. Стрічка містить небачені раніше кадри виконавців та їхніх молодих фанатів у розпал бітломанії. Він також містить нові інтерв’ю з Полом Маккартні та Рінго Старром.

Документалка розповідає про Маккартні, Джона Леннона, Джорджа Гаррісона та Старра, коли вони приземляються в Нью-Йорку в лютому 1964 року та зміцнюють свій статус найпопулярнішої групи у світі. 

Фільм обіцяє розповісти "інтимнішу залаштункову історію" чудової четвірки під час їхнього дебюту на "Шоу Еда Саллівана" понад 73 млн глядачів, що на той час було найпопулярнішою телевізійною подією.

Beatles '64 містить рідкісні кадри, зняті документалістами Альбертом і Девідом Мейслзами, відновлені у 4K компанією Park Road Post у Новій Зеландії.

Разом зі Скорсезе продюсують фільм Маргарет Бодде, Маккартні, Старр, Олівія Гаррісон, Шон Оно Леннон, Джонатан Клайд і Мікаела Бердслі, а Джефф Джонс і Рік Йорн виступають виконавчими продюсерами.

У 2011 році Скорсезе зняв документальний фільм "Джордж Гаррісон: Життя в матеріальному світі" про життя ліверпульського гітариста та його подорожі до Індії. Скорсезе також був автором музичних документалок про Боба Ділана та групу.


 

Теги:
Культура
музика
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