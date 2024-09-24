Marvel випустив трейлер фільму "Громовержці*", який обʼєднає суперлиходіїв

Трейлер оприлюднили на YouTube Marvel Entertainment.

Студія Marvel показала трейлер майбутнього фільму "Громовержці*" (Thunderbolts*). Стрічка заснована на однойменному коміксі та розповість про групу антигероїв, найнятих урядом для виконання місій.

Повідомляється, що фільм вийде у травні 2025 року. Режисером став Джейк Шреєр, сценарист — Ерік Пірсон. Продюсером виступив президент Marvel Studios Кевін Файгі.

Головну роль у "Громовержцях*" зіграла Флоренс П’ю. Вона втілює Єлену Бєлову, яку тренували як Чорну Вдову. Вона є сестрою Наташі Романової та лідеркою "Громовержців". Девід Гарбор грає її батька Олексія Шостакова, Ганна Джон-Кеймен зʼявляється в ролі Ейви Старр (Привид), Ваятт Расселл - у ролі Джона Вокера.

У фільмі також беруть участь Джулія Луїс-Дрейфус, Себастьян Стен (який зіграв Дональда Трампа у фільмі "Учень", що скоро вийде в прокат), Джеральдін Вішванатан, Льюїс Пуллман та Ольга Куриленко.



