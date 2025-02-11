"Материнський інстинкт" - новий український серіал, який зараз віруситься у мережі
"Материнський інстинкт" - новий український серіал, який набирає популярність, зокрема завдяки талановитій акторській грі Насті Цимбалару та органічній режисурі
"Материнський інстинкт" - новинка серед серіалів
На сьогоднішній день в нашій країні з’являється дуже багато хороших вітчизняних серіалів. І молоді актори одразу ж стають улюбленцями глядачів.
Одним із таких нових серіалів є "Материнський інстинкт".
В кінострічці стрічці одну з головних ролей зіграла молода талановита акторка Настя Цимбалару.
Про що новий український серіал "Материнський інстинкт"
Історія розповідає про талановиту акушерку-гінекологиню Наталю Зарецьку. Дівчина починає свій робочий шлях в перинатальному медичному центрі.
Кожного дня молода героїня бореться за життя та успішне народження діток та їх матерів. Вона надто сильно віддана своїй роботі, як і належить хорошому спеціалісту. Її постійні супутники - високий професіоналізм, рішучість та принциповість. Такі чесноти викликають захоплення в пацієнтів та постійні конфлікти з колегами…
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