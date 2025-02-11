"Материнський інстинкт" - новий український серіал, який зараз віруситься у мережі

"Материнський інстинкт" - новинка серед серіалів

На сьогоднішній день в нашій країні з’являється дуже багато хороших вітчизняних серіалів. І молоді актори одразу ж стають улюбленцями глядачів.

Одним із таких нових серіалів є "Материнський інстинкт".

В кінострічці стрічці одну з головних ролей зіграла молода талановита акторка Настя Цимбалару.

Про що новий український серіал "Материнський інстинкт"

Історія розповідає про талановиту акушерку-гінекологиню Наталю Зарецьку. Дівчина починає свій робочий шлях в перинатальному медичному центрі.

Кожного дня молода героїня бореться за життя та успішне народження діток та їх матерів. Вона надто сильно віддана своїй роботі, як і належить хорошому спеціалісту. Її постійні супутники - високий професіоналізм, рішучість та принциповість. Такі чесноти викликають захоплення в пацієнтів та постійні конфлікти з колегами…

Джерело