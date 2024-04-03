Майкл Дуглас та Скарлетт Йоганссон виявили, що є родичами

Про це пише People.

2 квітня на каналі PBS вийшов новий випуск шоу "У пошуках свого коріння". Його героєм став лауреат премії "Оскар", американський актор Майкл Дуглас

Ведучий проєкту доктор Генрі Луї Гейтс-молодший повідомив учаснику випуску, що він і одна з його колег за фільмами кіновсесвіту Marvel, акторка Скарлетт Йоганссон є далекими родичами.

"Ви жартуєте? - запитав шокований Дуглас у шоу. - О, це дивовижно. Гаразд. Це круто. Це так круто".

Як зазначив Гейтс, дослідження професійних генеалогів виявили, що 79-річний Дуглас і 39-річна Йоганссон "мають ідентичні гілки ДНК у чотирьох різних хромосомах". Гілки спільної ДНК двох кінозірок "виникають у материнській лінії Скарлетт, яка сягає корінням в єврейські громади Східної Європи".

"Це неймовірно. Що ж, я з нетерпінням чекаю на зустріч зі Скарлетт наступного разу!",— відреагував Дуглас.

Майкл Дуглас - перша дитина акторів Кірка Дугласа та Даяни Гілл. Його дідусь і бабуся по батьковій лінії були російськими євреями, які емігрували до США.

Мати Скарлетт Йоганссон Мелані Слоун походить з єврейської родини з польським, білоруським та російським корінням.

Минулого року акторка Джулія Робертс знялася у фільмі ​​Ancestory's Finding Your Roots ("Нащадки у пошуках свого коріння"), щоб дізнатися більше про своє генеалогічне дерево за допомогою архівів ДНК і генеалогічної роботи доктора Генрі Луїса Гейтса-молодшого. Вона розкрила скандальну родинну таємницю та дізналась, що її справжнє прізвище не Робертс.