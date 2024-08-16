"Мій друг пінгвін" не "Чужий...": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Мій друг пінгвін"

У кінотеатрах з 15 серпня

Екранізація реальної історії дружби бразильського рибалки з молодим пінгвіном, якого чоловік знайшов знесиленим та вимазаним нафтою. Чоловік виходив птаху, але, вочевидь, теж не чекав, що - повернувшись у природу - пінгвін щороку пропливатиме коло 5000 миль, щоб навідати свого рятівника. Відео про цю дружбу стало майже вірусним на youtube. І ось бразильський режисер Девід Шурманн (чия стрічка "Маленький секрет" (до речі, теж відзнята за реальними подіями ) висувалася Бразилією на премію “Оскар” за найкращий фільм іноземною мовою) взявся розповісти про цю дружбу на великому екрані. Зайве казати, що і сама історія, і Жан Рено в головній ролі, роблять цю кінооповідь неймовірно притягальною.

"Пінгвіни – дивовижні створіння, що відомі своєю сімейною вірністю, - анонсують фільм. - Стрічка розповідає історію про молодого пінгвіна на ім'я Дін Дін, який розлучився зі своєю зграєю. Та одного разу його знаходить рибалка з розбитим серцем, і це стає початком неймовірно міцної дружби".

До речі,16 травня цього року у французькому видавництві XO Éditions побачив світ дебютний роман Жана Рено "Емма". І цей роман видадуть в Україні - права на його видання в України придбало "Видавництві Старого Лева".

У головних ролях Жан Рено, Адріана Барраза, Рочі Ернандез

"Чужий: Ромул"

У кінотеатрах з 15 серпня

Цей американський науково-фантастичний фільм жахів уругвайського режисера Феде Альвареса є сьомою частиною франшизи "Чужий". За сценарієм дійство розгортається у проміжок часу між подіями фільмів "Чужий" (1979) та "Чужі" (1986). Спільно з Родольфо Саягесом, з яким працював над багатьма успішними проектами ("Зловісні мерці", "Техаська різанина бензопилою", "Не дихай"), Альварес також написав сценарій до фільму, використовуючи вигаданих Деном О'Бенноном персонажів та концепції. Рідлі Скотт, який режисував три з шести фільмів франшизи, зайнявся продюсуванням. Зйомки провадилися в, Угорщині упродовж весни та початку літа 2023 року. Критики зауважують, що фільм ( який вдався дуже динамічним) відзнято з великою повагою до першоджерела і що це - якісне оновлення франшизи, яка бажала кращого, хоча і є в переліку найкращих жахастиків-кіноепопей

Отож "на давно закинуту космічну станцію прибуває Рейн та її колеги. Разом вони мають оглянути пустуючі приміщення старого корабля. Їхня знахідка здатна змінити хід історії, адже це найнебезпечніша форма життя у Всесвіті".

У головних ролях Кейлі Спені, Девід Джонссон, Арчі Рено, Ізабелла Мерсед, Спайк Фірн

"Доньки"

На Netfliх з 14 серпня

Зворушливий і захопливий документальний фільм режисерок Наталі Рей та Анджели Паттон, що розповідає про чотирьох молодих дівчат, які у межах унікальної програми підтримки батьківства у в’язниці у Вашингтоні готуються до танцю зі своїми батьками, що перебувають в ув'язненні. Стрічка піднімає теми емпатії, прощення та стійкості. Вона - про біль і любов, яка може творити чудеса. Фільм отримав приз глядацьких симпатій і став фаворитом фестивалю Sundance 2024 року.

"Погана мавпа" (1 сезон)

На Apple TV+ з 14 серпня

Новий американський чорний комедійно-драматичний серіал, знятий за мотивами однойменного бестселера журналіста та письменника Карла Гіасена.

Легка і цікава історія про колишнього детектива Ендрю, який через обставини вимушений працювати ресторанним інспектором у Південній Флориді. Однак коли турист на риболовлі знаходить відрубану руку, детектив втягується в історію, у якій не бракує таємниць та пригод. Ну, звісна річ, і без мавпочки не обійдеться.

У ролях Вінс Вон, Мішель Монаган, Джоді Тернер-Сміт та ін.

"Спілка"

На Netfliх з 16 серпня

Доволі динамічний американський бойовик Джуліана Фаріно, який поєднав видовищні екшн-сцени, комедію та гумор. Не те, щоб стрічка суттєво вирізнялася серед інших бойовиків чи має шанси привнести щось своє в історію кінематографії, але однозначно гарантує приємний та незагрузний перегляд

"Будівельник із Нью-Джерсі перетворюється на шпигуна, коли його давнє шкільне кохання вербує його для виконання місії", - описують сюжет стрічки на Netflix

У ролях Марк Волберг, Геллі Беррі, Джей К. Сіммонс, Майк Колтер, Еліс Лі.