Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно "Мій друг пінгвін" не "Чужий...": що подивитися на вихідних
Огляд

"Мій друг пінгвін" не "Чужий...": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
16 серпня, 2024 п'ятниця
17:04
Кіно pinhvin

Від реальної нашумілої історії дружби бразильського рибалки з молодим пінгвіном до фільму - цьогорічного фаворита національного кінофестивалю незалежного кіно у США

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Мій друг пінгвін"

У кінотеатрах з 15 серпня

pinhvinЕкранізація реальної історії дружби бразильського рибалки з молодим пінгвіном, якого чоловік знайшов знесиленим та вимазаним нафтою. Чоловік виходив птаху, але, вочевидь, теж не чекав, що - повернувшись у природу - пінгвін щороку пропливатиме коло 5000 миль, щоб навідати свого рятівника. Відео про цю дружбу стало майже вірусним на  youtube. І ось бразильський режисер Девід Шурманн (чия стрічка "Маленький секрет" (до речі, теж відзнята за реальними подіями ) висувалася Бразилією на премію “Оскар” за найкращий фільм іноземною мовою) взявся розповісти про цю дружбу на великому екрані. Зайве казати, що і сама історія, і Жан Рено в головній ролі, роблять цю кінооповідь неймовірно притягальною.

"Пінгвіни – дивовижні створіння, що відомі своєю сімейною вірністю, - анонсують фільм. - Стрічка розповідає історію про молодого пінгвіна на ім'я Дін Дін, який розлучився зі своєю зграєю. Та одного разу його знаходить рибалка з розбитим серцем, і це стає початком неймовірно міцної дружби".

До речі,16 травня цього року у французькому видавництві XO Éditions побачив світ дебютний роман Жана Рено "Емма". І цей роман видадуть в Україні - права на його видання в України придбало "Видавництві Старого Лева".

У головних ролях Жан Рено, Адріана Барраза, Рочі Ернандез

"Чужий: Ромул"

У кінотеатрах з 15 серпня

Chushyj

Цей американський науково-фантастичний фільм жахів уругвайського режисера Феде Альвареса є сьомою частиною франшизи "Чужий". За сценарієм дійство  розгортається у проміжок часу між подіями фільмів "Чужий" (1979) та "Чужі" (1986). Спільно з Родольфо Саягесом, з яким працював над багатьма успішними проектами ("Зловісні мерці", "Техаська різанина бензопилою", "Не дихай"), Альварес також написав сценарій до фільму, використовуючи вигаданих Деном О'Бенноном персонажів та концепції. Рідлі Скотт, який режисував три з шести фільмів франшизи, зайнявся продюсуванням. Зйомки провадилися в, Угорщині упродовж весни та початку літа 2023 року. Критики зауважують, що фільм ( який вдався дуже динамічним) відзнято з великою повагою до першоджерела і що це - якісне оновлення франшизи, яка бажала кращого, хоча і є в переліку найкращих жахастиків-кіноепопей 

Отож "на давно закинуту космічну станцію прибуває Рейн та її колеги. Разом вони мають оглянути пустуючі приміщення старого корабля. Їхня знахідка здатна змінити хід історії, адже це найнебезпечніша форма життя у Всесвіті".

У головних ролях Кейлі Спені, Девід Джонссон, Арчі Рено, Ізабелла Мерсед, Спайк Фірн

"Доньки"

На Netfliх з 14 серпня

Зворушливий і захопливий документальний фільм режисерок Наталі Рей та Анджели Паттон, що розповідає про чотирьох молодих дівчат, які у межах унікальної програми підтримки батьківства у в’язниці у Вашингтоні готуються до танцю зі своїми батьками, що перебувають в ув'язненні. Стрічка піднімає теми емпатії, прощення та стійкості. Вона - про біль і любов, яка може творити чудеса. Фільм отримав приз глядацьких симпатій і став фаворитом фестивалю Sundance 2024 року.

"Погана мавпа" (1 сезон)

На Apple TV+ з 14 серпня

pohana mavpa

Новий американський чорний комедійно-драматичний серіал, знятий за мотивами однойменного бестселера журналіста та письменника Карла Гіасена.

Легка і цікава історія про колишнього детектива Ендрю, який через обставини вимушений працювати ресторанним інспектором у Південній Флориді. Однак коли турист на риболовлі знаходить відрубану руку, детектив втягується в історію, у якій не бракує таємниць та пригод. Ну, звісна річ, і без мавпочки не обійдеться.

У ролях Вінс Вон, Мішель Монаган, Джоді Тернер-Сміт та ін. 

"Спілка"

На Netfliх з 16 серпня

Spilka

Доволі динамічний американський бойовик Джуліана Фаріно, який поєднав видовищні екшн-сцени, комедію та гумор.  Не те, щоб стрічка суттєво вирізнялася серед інших бойовиків чи має шанси привнести щось своє в історію кінематографії, але однозначно гарантує приємний та незагрузний перегляд

"Будівельник із Нью-Джерсі перетворюється на шпигуна, коли його давнє шкільне кохання вербує його для виконання місії", - описують сюжет стрічки на Netflix

У ролях Марк Волберг, Геллі Беррі, Джей К. Сіммонс, Майк Колтер, Еліс Лі.

Теги:
Відео
Статті
Новини
Культура
Читайте також:
Олександр Шовковський, Динамо
Автор Влад Дідусь
14 серпня, 2024 середа
"Динамо" і "Зальцбург" пішли на хитрощі заради виходу у Лігу чемпіонів
Ту-22М3
Автор Ольга Бабишена
16 серпня, 2024 п'ятниця
У Росії 15 серпня розбився бомбардувальник Ту-22М3: один із пілотів загинув
Автор Оксана Ліховід
15 серпня, 2024 четвер
Генерал армії України Маломуж розповів, яке стратегічне завдання Путін поставив Герасимову щодо сходу України
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.95
    Продаж 45.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
16 серпня
18:27
Ексклюзив
У Defense Express розповіли, скільки росіяни ще мають винищувачів Ту-22М3
18:14
Оновлено
"Колос" - "Інгулець", УПЛ
"Чорноморець" переміг "Колос" в УПЛ. Розклад усіх матчів і трансляцій 3-го туру
18:11
Ексклюзив
Законопроєкт про трофейну зброю оголяє проблему відсутності закону про зброю, - нардеп Осадчук
18:06
Курська область. Зруйнований міст, Сейм
На Курщині зруйновано міст через річку Сейм. В оточення могли потрапити сотні російських військових
18:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Навіщо Верещук біженці з Росії?
17:57
Ізраїль, ЦАХАЛ
США представили нову пропозицію щодо перемир'я в Газі
17:50
Ноутбук
Кабмін підтримав законопроєкт щодо посилення санкцій проти цифрових продуків РФ
17:35
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик - Фʼюрі: визначилась дата і місце проведення реваншу
17:21
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулось 75 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку
17:17
Курськ
"Українські війська здійснюють широкомасштабні мародерства в Курську": антиукраїнські наративи у світових ЗМІ за 16 серпня
17:14
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Гендиректор Охматдиту стверджує, що фонд, який збирав кошти на відбудову лікарні, відмовляється їх перераховувати
17:06
Дональд Туск
Туск оголосив про намір Польщі прийняти Олімпіаду
17:05
Підпал автівки
У Миколаєві викрили трьох підлітків, які на замовлення росіян палили автівки ЗСУ
17:05
Ексклюзив
Ірина Верещук
Верещук має займатися питаннями громадян України, а евакуацією з Курщини міжнародні організації, - голова Асоціації Молодих ВПО України Петросян
17:00
Кім Дотком
Завдав збитків кіно- та музичній індустрії на понад $500 млн: засновника файлообмінника Кіма Доткома екстрадують до США
16:54
путін літак
Путін здійснить візит Азербайджану
16:46
танк Leopard 2A6
Голова оборонного комітету бундестагу закликав надати Україні більше танків Leopard
16:37
Війська РФ підійшли на відстань у 6 км до Мирнограда на Донеччині, у місті залишаються близько 20 тис. людей, - МВА
16:37
Юрій Вернидуб
"Багато часу витрачаємо на кордоні": Вернидуб знайшов виправдання після вильоту "Кривбасу" з ЛЄ
16:29
Галина Безрук
"Новий канал" пояснив, чому продовжує транслювати серіал з Безрук, яка залишилась у РФ
16:27
на фото наслідки обстрілу
РФ 15 серпня обстріляла завод Kernel на Харківщині: загинули 2 співробітників, є поранені
16:12
Ексклюзив
заборона УПЦ МП
Законопроєкт про заборону УПЦ (МП) не спрямований на заборону будь-якого релігійного сповідування, - священник ПЦУ Коваленко
16:01
Дмитро Лубінець
Лубінець відповів на критику щодо надання мешканцям Курщини можливості евакуюватися в Україну
16:01
Маріуполь
В окупованому Маріуполі планують приймати біженців з Курської області
16:01
OPINION
Олена Сокотюк
Деколонізація. Чому дії вертикалі Банкової викликали обурення і де межі повноважень військових адміністрацій та місцевої влади?
16:00
Ексклюзив
Політолог Магда припустив, як обмін Гершковича може бути пов’язаний з публікацією WSJ про підрив "Північних потоків"
15:58
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:57
Угорщина
Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: країни Балтії та Північної Європи надіслали спільного листа до Єврокомісії
15:56
Владислав Власюк
Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики
15:48
Бурак Озчівіт
Турецький актор, зірка "Величного століття" Бурак Озчівіт зніметься в російському фільмі, - росЗМІ
15:43
Оновлено
медичний канабіс
В Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу: які зміни впроваджені
15:42
Одна із найбезпечніших у світі: Міноборони допустило до постачання в ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV
15:30
Київському блогеру оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн
15:25
Дональд Туск
Прем’єр Польщі Туск заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах
15:10
Ексклюзив
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Поки немає тенденції, що ми зможемо стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, - військовий оглядач Попович
15:10
Ексклюзив
Путін та Лукашенко
Заклик Лукашенка до перемовин є завуальованою пропозицією Путіна припинити війну, - політолог Магда
15:01
Паралімпіада-2022
Паралімпіада-2024: Україну представлятимуть 140 спортсменів у рекордних 17 видах спорту
14:54
Росіяни знищили унікальну "зелену школу" на Херсонщині, атакувавши її двічі за пів дня
14:37
військовий квиток, мобілізація
В Україні запроваджують експериментальні зміни щодо військового обліку: подробиці
14:35
Оновлено
На Київщині затримали двох начальників ТЦК за підозрою у хабарництві: під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV