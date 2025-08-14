Музика Прокоф'єва у "Венздей": в United24 нагадали, що композитор родом з Донеччини в СРСР був "ворогом народу"
У соцмережах обурились через використання твору Сергія Прокоф'єва у серіалі Netflix "Венздей". В United24 нагадали, що композитор народився в Сонцівці, а СРСР звинуватив його у шкоді державі
Про це йдеться в дописі United24 в instagram.
У новому сезоні серіалу "Венздей", що нещодавно вийшов на Netflix, звучить музика Сергія Прокоф'єва. У першій серії головна героїня Венздей Аддамс, яку грає Дженна Ортега, виконує на віолончелі "Танець лицарів" з балету "Ромео і Джульєтта".
Це стало приводом для обурення частини користувачів соцмереж, які звинуватили стримера у просування російської культури. Глобальна ініціатива для підтримки України United24 також відреагувала, наголосивши, що композитор не є частиною культури Росії.
"Композитор народився в селі Сонцівка, що нині є частиною Донецької області України. Прокоф'єв навчався в Російській імперії та Радянському Союзі. Пізніше він емігрував і жив за кордоном, але повернувся до СРСР, отримавши визнання Сталіна. Він побудував успішну кар'єру. Однак у 1948 році радянський режим затаврував Прокоф'єва "ворогом народу".
Невдовзі після цього його першу дружину, Ліну Прокоф'єву, родом з Іспанії, заарештували за звинуваченням у шпигунстві та засудили до 20 років трудових таборів", - зазначили в United24.
Там також нагадали, що в грудні 2024 року Росія окупувала українське село Сонцівка. Місцеве населення було відрізане російською владою і не може ділитися інформацією про те, що там відбувається.
Прокоф'єв жив у Сонцівці до 13 років. На його честь названий Донецький аеропорт, бої за який тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на Сході України.
