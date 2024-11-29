На кінофестивалі у Великій Британії відбулася світова премʼєра української документалки "Спомин"
У рамках міжнародного фестивалю Women and the World ("Жінки і світ") 22 листопада відбулася світова прем’єра документальної стрічки "Спомин" режисерки Домнікії Левчук
Про це повідомляє Держкіно.
У рамках міжнародної конкурсної програми міжнародного кінофестивалю Women and the World ("Жінки і світ") у Великій Британії 22 листопада відбулася світова прем’єра документального фільму "Спомин" режисерки Домнікії Левчук.
Стрічка висвітлює дві великі трагедії, які пережила Україна: Друга світова війна та сучасна війна. Через історії свідків і учасників тих подій фільм проводить паралелі між минулим і сьогоденням, нагадуючи, що навіть у XXI столітті жахи війни повторюються.
"Спомин" увійшов до шортліста з трьох фіналістів у категорії Best TV Feature Film та був номінований на нагороду. Документальний проєкт "Спомин" отримав грант президента України молодим діячам у галузі кінематографії у 2021 році.
Стрічку створено компанією Fresh Production Group.
Фото: Держкіно
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