На кінофестивалі у Великій Британії відбулася світова премʼєра української документалки "Спомин" 

Про це повідомляє Держкіно.

У рамках міжнародної конкурсної програми міжнародного кінофестивалю Women and the World ("Жінки і світ") у Великій Британії 22 листопада відбулася світова прем’єра документального фільму "Спомин" режисерки Домнікії Левчук.

Стрічка висвітлює дві великі трагедії, які пережила Україна: Друга світова війна та сучасна війна. Через історії свідків і учасників тих подій фільм проводить паралелі між минулим і сьогоденням, нагадуючи, що навіть у XXI столітті жахи війни повторюються.

"Спомин" увійшов до шортліста з трьох фіналістів у категорії Best TV Feature Film та був номінований на нагороду. Документальний проєкт "Спомин" отримав грант президента України молодим діячам у галузі кінематографії у 2021 році.

Стрічку створено компанією Fresh Production Group.

Фото: Держкіно