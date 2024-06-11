На міжнародному кінофестивалі в Румунії представлять два українські фільми

Про це повідомляє Держкіно.

На Трансільванському міжнародному кінофестивалі (Transilvania International Film Festival - TIFF), що проходитиме з 14 по 24 травня у Румунії, покажуть два українські фільми.

Ігровий фільм "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсеєва презентують у секції Supernova. Це екранізація однойменного роману Андрія Куркова. Фільм розповідає про двох ворогів дитинства, останніх мешканців невеликого села, які лишилися жити в "сірій зоні" поблизу лінії фронту.

"Перше, що мене захопило, - це те, що у книзі фокус був не на війні, а на людині. І це ми перенесли й у фільм. Ми екранізували лише першу частину книги, де дія відбувається в "сірій зоні", бо всю книгу неможливо було екранізувати через окупацію Криму. Та і перша частина найбільше кінематографічна. Основна задача була зберегти атмосферу одночасно спокою і напруження, і це вдалося. Я радий, що автор дав мені достатньо свободи для змін, яких потребує кіномова, бо інакше б фільм не вийшов", — розповів Дмитро Мойсеєв "Читомо".

Другий фільм, який покажуть на TIFF, - історична драма "БожеВільні/DIAGNOSIS: DISSENT" режисера Дениса Тарасова. Вона буде представлена в рамках секції Larger than life.

Події фільму розгортаються у 1970-ті роки, а герої стикаються з винаходом тоталітарної радянської системи – каральною психіатрією. За сюжетом молодий, творчий, волелюбний Андрій Довженко виявляє, що більшість обвинувачених за статтею "антирадянська діяльність" опиняються не у в’язниці, а в психіатричних лікарнях спеціального типу, де їм приписують вигаданий в кабінетах КДБ діагноз – "млявоплинна шизофренія". Андрій потрапляє до пекла каральної психіатрії. Перед ним постає вибір – співпрацювати із КДБ та повернутися до сім’ї, чи розкрити правду про дисидентів, закатованих у психлікарнях.

Трансільванський міжнародний кінофестиваль — це перший та найбільший фестиваль, присвячений повнометражному кіно у Румунії. Він щорічно проходить в історичній столиці Трансильванії, місті Клуж-Напока. Заснований у 2002 році Румунською кінопромоцією. Цей фестиваль також відомий своєю конкурсною програмою для режисерів, які презентують свої перші та другі фільми.



