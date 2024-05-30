На війні з РФ загинув український режисер Костянтин Петрик
Український режисер Костянтин Петрик, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов у військо, загинув, виконуючи бойове завдання
Про це повідомив кінематографіст Ельдар Магомедов у facebook.
27 травня на війні з Росією біля Очеретиного, на Донеччині, загинув український режисер Костянтин Петрик, який добровольцем пішов на фронт.
"27 травня під час виконання бойового завдання героїчно загинув у запеклому бою проти російських окупантів біля селища Очеретиного Донецької області", - написав Магомедов.
Він зазначив, що Петрик працював у кінематографі другим режисером.
"Після повномасштабного вторгнення РФ пішов добровольцем до Національної гвардії України, був командиром взводу", - додав колишній колега.
Інформацію на своїй сторінці у facebook підтвердила дружина Костянтина Петрика Анастасія Данільченко.
"Це непоправна втрата. Це діра в душі кожного, хто його знав. Назавжди в строю", - написала вона.
У Костянтина Петрика залишився восьмирічний син Данило. До повномасштабної військової агресії Росії Костянтин Петрик працював як другий режисер у серіалах "Ворон і Воробйов", "Плут", "Ангели", "Брати по крові 2", "Садівниця" тощо.
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