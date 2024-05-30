На війні з РФ загинув український режисер Костянтин Петрик

Про це повідомив кінематографіст Ельдар Магомедов у facebook.

27 травня на війні з Росією біля Очеретиного, на Донеччині, загинув український режисер Костянтин Петрик, який добровольцем пішов на фронт.

"27 травня під час виконання бойового завдання героїчно загинув у запеклому бою проти російських окупантів біля селища Очеретиного Донецької області", - написав Магомедов.

Він зазначив, що Петрик працював у кінематографі другим режисером.

"Після повномасштабного вторгнення РФ пішов добровольцем до Національної гвардії України, був командиром взводу", - додав колишній колега.

Інформацію на своїй сторінці у facebook підтвердила дружина Костянтина Петрика Анастасія Данільченко.

"Це непоправна втрата. Це діра в душі кожного, хто його знав. Назавжди в строю", - написала вона.

У Костянтина Петрика залишився восьмирічний син Данило. До повномасштабної військової агресії Росії Костянтин Петрик працював як другий режисер у серіалах "Ворон і Воробйов", "Плут", "Ангели", "Брати по крові 2", "Садівниця" тощо.