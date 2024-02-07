На зйомках нового серіалу Marvel "Диво-людина" загинув чоловік

Про це пише ВВС.

41-річний Хуан Осоріо, який, як вважають, був техніком з освітлення, помер у Radford Studio Center в Лос-Анджелесі 6 лютого. Коли стався інцидент, зйомки не проводились.

Управління з охорони праці (OSHA) почало розслідування інциденту. Чоловік упав з високих крокв.

"Наші думки та глибокі співчуття з його родиною та друзями, і ми підтримуємо розслідування обставин цього інциденту", — заявили представники Marvel.

Зйомки фільму "Диво-людина", в якому знімаються Ях’я Абдул-Матін II і Бен Кінгслі, повинні були відновитися в березні після затримки через недавні страйки в Голлівуді. Серіал Disney+ присвячений Саймону Вільямсу, який приєднується до світу супергероїв, після того як отримав надприродні здібності.

