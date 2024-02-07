На зйомках нового серіалу Marvel "Диво-людина" загинув чоловік
Член знімальної групи, який працював над новим телесеріалом Marvel "Чудо-людина", помер на знімальному майданчику після падіння з висоти
Про це пише ВВС.
41-річний Хуан Осоріо, який, як вважають, був техніком з освітлення, помер у Radford Studio Center в Лос-Анджелесі 6 лютого. Коли стався інцидент, зйомки не проводились.
Управління з охорони праці (OSHA) почало розслідування інциденту. Чоловік упав з високих крокв.
"Наші думки та глибокі співчуття з його родиною та друзями, і ми підтримуємо розслідування обставин цього інциденту", — заявили представники Marvel.
Зйомки фільму "Диво-людина", в якому знімаються Ях’я Абдул-Матін II і Бен Кінгслі, повинні були відновитися в березні після затримки через недавні страйки в Голлівуді. Серіал Disney+ присвячений Саймону Вільямсу, який приєднується до світу супергероїв, після того як отримав надприродні здібності.
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