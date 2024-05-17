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Напередодні показу в Каннах зʼявилися деталі сюжету фільму режисера Расулофа, за який в Ірані його засудили до 8 років

17 травня, 2024 п'ятниця
11:48
Кіно Кадр з фільму "Насіння священного інжиру"
Зміст

На Каннському кінофестивалі 17 травня відбудеться премʼєра фільму "Насіння священного інжиру" режисера Мохаммеда Расулофа, який втік з Ірану через переслідування влади

Про це пише Variety.

На Каннському кінофестивалі в пʼятницю, 17 травня відбудеться премʼєра фільму "Насіння священного інжиру" іранського режисера Мохаммеда Расулофа. Минулого тижня влада Ірану засудила його до 8 років увʼязнення та побиття батогами за фільми, а за початку цього тижня стало відомо, що Расулофу вдалося втекти з країни. Поки невідомо, чи буде режисер на червоному хіднику в Каннах.

Як стало відомо виданню, фільм відображає чимраз більшу лють проти репресивного режиму. У ньому жінки з’являються на екрані без хіджабу, за що, імовірно, і покарали Расулофа.

Згідно із синопсисом, наданим компанією Films Boutique, у центрі фільму "Насіння священного інжиру" — Іман — суддя-слідчий у Революційному суді в Тегерані. Під час загальнонаціональних політичних протестів його пістолет таємничим чином зникає, і його накриває недовіра і параноя. Підозрюючи свою дружину Наджме та дочок Резвану та Сану у причетності до зникнення зброї, він вживає рішучих заходів удома, викликаючи зростання напруги.

Іранський продюсер Каве Фарнам, який продюсував кілька фільмів Расулофа, прокоментував нову стрічку.

"Ще кілька років тому ми намагалися створювати фільми, якимось чином працюючи в систем. Але тепер ми знаємо, що це марно... І коли ви бачите [в соціальних мережах] 14-річну дівчину, яка стоїть перед поліцейськими і знімає свій хіджаб, що є дуже альтруїстичним вчинком, ви якимось чином розумієте, що такою є природа кіно - робити те саме", - додав Фарнам.

52-річний Расулоф, один із провідних іранських режисерів, отримав низку міжнародних нагород на фестивалях, хоча його фільми були заборонені в Ірані. Оскільки стрічка "Насіння священного інжиру" була оголошена частиною офіційного конкурсу в Каннах, на режисера та фестиваль чинився тиск з боку іранської влади, яка вимагала зняти фільм з показів.

Минулого тижня Расулофа засудили до восьми років ув'язнення, побиття батогами, штрафу та конфіскації майна. 14 травня стало відомо, що Мохаммад Расулоф зміг втекти з Ірану, щоб уникнути тюремного увʼязнення.

Теги:
Культура
Іран
кінофестиваль
Каннський кінофестиваль
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