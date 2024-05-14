Засуджений до 8 років тюрми і побиття батогами режисер Мохаммад Расулоф втік з Ірану

Про це пише Variety.

Відомий іранський кінорежисер Мохаммад Расулоф зміг втекти з Ірану, щоб уникнути тюремного увʼязнення. Минулого тижня суд в Ірані засудив його до восьми років тюрми та побиття батогами за художні та документальні фільми, які визнав "прикладами змови з наміром вчинити злочин проти безпеки країни". Тиск на режисера здійснювався зокрема і через останній фільм "Насіння священного інжиру", прем'єра якого має відбутися на Каннському кінофестивалі цього тижня.

Генеральний директор кінодистриб'юторської компанії Films Boutique Жан-Крістоф Сімон підтвердив, що Расулоф втік з Ірану до Європи.

"Ми дуже раді і відчуваємо велике полегшення, що Мохаммад щасливо прибув до Європи після небезпечної подорожі. Сподіваємося, він зможе відвідати прем’єру в Каннах", – сказав Жан-Крістоф Сімон.

52-річний Расулоф, один із провідних іранських режисерів, отримав низку міжнародних нагород на фестивалях, хоча його фільми були заборонені в Ірані. Оскільки стрічка "Насіння священного інжиру" була оголошена частиною офіційного конкурсу в Каннах, на режисера та фестиваль чинився тиск з боку іранської влади, яка вимагала зняти фільм з показів.

Минулого тижня Расулофа засудили до восьми років ув'язнення, побиття батогами, штрафу та конфіскації майна.

Невідомо, як Расулоф покинув Іран і чи перетнув він гірський сухопутний кордон з Туреччиною.

У своїй заяві Расулоф сказав: "Я прибув до Європи кілька днів тому після довгої та складної подорожі… У мене не було багато часу, щоб ухвалити рішення. Мені довелося вибирати між в'язницею і виїздом з Ірану. З важким серцем я вибрав заслання. Ісламська Республіка конфіскувала мій паспорт у вересні 2017 року. Тому мені довелося таємно покинути Іран".

Режисер розкритикував те, що він назвав жорстокими репресіями іранського режиму. Розповідаючи про свій фільм "Насіння священного інжиру", режисер уточнив, разом з командою вони "намагалися створити кінематографічний наратив, який був би далекий від оповіді, в якій домінує цензура в Ісламській Республіці, і ближчий до її реальності". Однак акторам і знімальній групі погрожували.

"До того, як спецслужби Ісламської Республіки були поінформовані про виробництво мого фільму, кілька акторів встигли залишити Іран. Однак багато акторів і членів знімальної команди фільму все ще перебувають в Ірані, і на них тисне система розвідки. Їх піддали тривалим допитам. Родини деяких із них викликали та погрожували. Через їхню появу в цьому фільмі проти них порушили судові справи, їм заборонили виїзд з країни", - додав Расулоф.

Влада придушила протести, що відбулися після смерті Махси Аміні, 22-річної курдсько-іранської жінки, затриманої за нібито неправильне носіння хіджабу у 2022 році. Це найбільша хвиля народних заворушень в Ірані за останні роки, демонстрації переросли в широкий рух, що кинув виклик теократії, яка править Іраном з 1979 року.

8 грудня 2022 року, уперше за час протестів стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Згодом до страти засудили ще 10 осіб. 12 грудня в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".

Придушення протестів режимом включало смертний вирок минулого місяця 33-річному іранському реперу Тумаджу Салехі після того, як він протестував на підтримку прав жінок. Понад 100 культурних діячів, серед яких музиканти гурту Coldplay, співак Стінг, письменниця, авторка "Оповіді служниці" Маргарет Етвуд, підписали заяву із закликом звільнити Тумаджа Салехі.