Найкращі друзі Метт Деймон і Бен Аффлек знову об’єднались для зйомок у трилері від Netflix

Поки що про сюжет майбутнього фільму ніхто не розголошує та вже відомо, що фільм буде створено студією "Artists Equity" під керівництвом Бена та Метта.

Їхня студія активно розширює список проектів, включаючи фільм під назвою "Small Things Like These" з Кілліаном Мерфі в головній ролі та продовження "Аудитора".

Бен та Метт були друзями ще з часів свого сусідства у Кембриджі.

Фото: з загальнодоступних джерел

Хлопці отримали вже свій "Оскар" за співавторство у фільмі "Розумниця Уїлл Хантінг", який став трампліном до початку їхнього тандему.

Фото: Фото: Filmmagic

Аффлек та Деймон вже разом знімалися у стрічках "Догма", "Остання дуель", "Air", "Джей та мовчазний Боб".