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Найкращі друзі Метт Деймон і Бен Аффлек знову об’єднались для зйомок у трилері від Netflix

10 липня, 2024 середа
16:40
Кіно Бен Аффлек і Метт Деймон

Про возз'єднання нерозлийвода друзів на екрані Netflix повідомив на своїй сторінці у Х. Режисером і сценаристом фільму "RIP" стане Джо Карнаган, відомий за фільмами "Команда А" та "Козирні тузи"

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Поки що про сюжет майбутнього фільму ніхто не розголошує та вже відомо, що фільм буде створено студією "Artists Equity" під керівництвом Бена та Метта. 

Їхня студія активно розширює список проектів, включаючи фільм під назвою "Small Things Like These" з Кілліаном Мерфі в головній ролі та продовження "Аудитора".

Бен та Метт були друзями ще з часів свого сусідства у Кембриджі.

На фото: Метт Деймон та Бен Аффлек (фото 1997 року)

Фото: з загальнодоступних джерел

Хлопці отримали вже свій "Оскар" за співавторство у фільмі "Розумниця Уїлл Хантінг", який став трампліном до початку їхнього тандему.

Аффлек і Деймон

Фото: Фото: Filmmagic

Аффлек та Деймон вже разом знімалися у стрічках "Догма", "Остання дуель", "Air", "Джей та мовчазний Боб".

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