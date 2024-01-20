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Найочікуваніші новинки кіно 2024 року: добірка кінопрем'єр

20 січня, 2024 субота
18:00
Кіно Найочікуваніші прем'єри 2024

Новинки кіно: відкрийте портал у світ захопливих історій у 2024 році. Дізнайтеся про найочікуваніші фільми та емоційні сюжети, адже захопливі пригоди чекають!

З офіційних джерел шанувальникам кіно стало зрозуміло, що багато очікуваних новинок були перенесені з 2024 на 2025 рік - зокрема, наступна частина "Місія нездійсненна" та кіноадаптація  "Білосніжки" від Walt Disney Pictures. Однак, цей рік все одно обіцяє бути цікавим та захопливим на кіноновинки.  

Новинки кіно 2024, яких точно варто дочекатись

Мадам Павутина

  • Прем'єра в Україні: лютий 2024
  • Країна: США

"Мадам Павутина" - один із найочікуваніших фільмів 2024 року від кінокомпанії Marvel. У цьому екшні розкривається історія Мадам Павутини, супергероїні, яка в повсякденному житті працює парамедиком. Після непередбачуваного випадку на роботі, вона виявляє в собі надзвичайну здатність - вміння бачити майбутнє. Тепер, знаючи, що трьом незнайомим дівчатам загрожує небезпека, вона вступає в боротьбу з таємничим чоловіком, який полює за ними.

Дюна 2 

  • Прем'єра в Україні: лютий 2024
  • Країна: США

Фантастичний епічний фільм "Дюна 2" є продовженням попередньої стрічки, що вразила глядачів у 2021 році. Її сюжет базується на однойменному романі Френка Герберта, який також став основою для створення численних відеоігор і настільних ігор.

Дія розгортається на загадковій пустельній планеті Арракіс, де проводять видобуток найціннішої у світі речовини - "прянощі". Пол, нащадок Атрідів, об'єднується з фременами під керівництвом Стілгара. Ця команда вирушає на зустріч страшному та необоротному майбутньому - великій війні, яка поглине усі куточки імперії.

Мисливці на привидів: Крижана імперія

  • Прем'єра в Україні: березень 2024
  • Країна: США

Ви точно на це чекали, фільм стане безпосереднім продовженням успішної стрічки "Мисливці за привидами: З того світу", яка вийшла у 2021 році. Об'єднання різних поколінь "Мисливців" стає необхідністю, адже герої повинні долати загрозу безпрецедентних масштабів та врятувати планету від настання Льодовикового періоду.

Панда Кунг-Фу 4

  • Прем'єра в Україні: березень 2024
  • Країна: США

Анімаційна трилогія "Кунг-фу Панда" від студії DreamWorks Animation завоювала серця глядачів усього світу, як для маленьких, так і для дорослих людей. Ця повнометражна серія мультфільмів розповідає історію смішної та незграбної панди, яку звуть По. Незважаючи на свою зовнішність, йому вдається стати видатним майстром кунг-фу.

Нова частина мультфільму знову перенесе глядачів до Китаю, де головний герой По шукає свого наступника. Він стикається з хитрою лисичкою на ім'я Чжень, яка не поділяє його підходу до навчання. На їх шляху стане нова суперлиходійка - Хамелеонша.

Я, "Побєда" і Берлін

  • Прем'єра в Україні: березень 2024
  • Країна: Україна

В епоху безумних 90-х років за декілька днів перед очікуваним концертом, музикант-новачок Кузьма вирушає разом із своїм приятелем Бардом до Берліна на старій "Побєді". Ходять чутки, що там є колекціонер, який може обміняти цю жовту красуню на розкішний шестисотий "Мерседес". Музикант дає обіцянку своїй коханій Барбарі повернутися додому на новенькому авто, а ще й треба встигнути на власний виступ. З самого початку подорожі все йде не так, як заплановано. Але одне можна сказати з впевненістю: завдяки пригоді, герої дізнаються про своє справжнє призначення.

 Бунтівний Місяць 2: Та, що лишає шрами

  • Прем'єра в Україні: квітень 2024
  • Країна: США

Стрічка дає продовження захоплюючій історії про Кору та інших непохитних воїнів, готових віддати все у боротьбі заради захисту невеликого селища, яке стало новим домом для тих, кого позбавив всього Материнський Світ. На порозі великої битви, кожному із воїнів доведеться предстати перед своїм минулим та розкрити справжню причину своєї боротьби. Міць цілого Реалму лежить на плечах повстанців, і в самий скрутний час з'єднуються долі, з'являються нові персонажі та відбувається народження нових легенд.

Фуріоса: Шалений Макс

  • Прем'єра в Україні: травень 2024
  • Країна: США, Австралія

У часи, коли в світі занепад, молоду Фуріозу викрадають із сімї та віддають в руки великої Байкерської Орди, яку очолює безжальний Дементус. Проходячи разом Пусткою, вони несподівано опиняються перед Цитаделлю Несмертела Джо. У цей час два тирана ведуть безжальну війну за панування, а Фуріозу чекає низка випробувань, адже їй потрібно знайти дорогу додому.

Каскадер

  • Прем'єра в Україні: травень 2024
  • Країна: США, Австралія

У захоплюючому бойовику з елементами комедії "Каскадер" глядачам відкриється історія колишнього каскадера під ім'ям Кольт, втіленого актором Раяном Гослінгом. Наш головний герой покинув світ кіно, щоб насолодитися спокоєм і відновити здоров'я після травми, що ледь не загубила всю його кар'єру. Проте його спокій був не довгим: колишня кохана, яка тепер режисер, звертається до Кольта з проханням знайти актора, який зник безвісти, адже без нього не вийде новий фільм. Це розслідування Кольта переростає в епічний квест, наповнений несподіваними поворотами.

Думками навиворіт 2

  • Прем'єра в Україні: червень 2024
  • Країна: США

Захопливе продовження однойменного мультфільму від Disney та Pixar, який вразив глядачів у 2015 році та отримав найпрестижнішу нагороду - "Оскар". Оригінальний анімаційний фільм розповідав про період дорослішання 11-річної Райлі, показуючи, як ускладнюється її життя внаслідок різних емоцій у її голові. Головні герої  - це п'ять персоніфікованих емоцій.

У другій частині мультфільму Райлі вже 13 років, її чекають нові випробування підліткового віку та переживання. Відомо, що до основних персонажів-емоцій приєднаються ще чотири нових. Однією з них буде "Тривожність", які три інші емоції прийшли разом з нею, ви зможете дізнатися, переглянувши мультик.

Дедпул 3 

  • Прем'єра в Україні: липень 2024
  • Країна: США

Наступна серія фільму про нецензурного та харизматичного Дедпула, якого знову втілить в життя талановитий Райан Рейнольдс, вже цього літа буде в кіно. Кінофільм обіцяє детально розкрити таємниці Сили Ікс і показати об'єднання головного героя з відомим Росомахою.

Чужий: Ромул

  • Прем'єра в Україні: серпень 2024
  • Країна: США

Наступна частина захопливої серії фільмів "Чужий" вийде в серпні 2024 року. Наразі мало відомо про конкретний сюжет, але припускають, що кінострічка розповідатиме про групу осіб, які опинилися на віддаленій планеті і зіткнулися з ксеноморфами.

Поліцейський з Беверлі-Хіллз 4

  • Прем'єра в Україні: літо 2024
  • Країна: США

Довго ж шанувальники фільму чекали продовження і ось грандіозне повернення. Відповідно до сюжету "Поліцейський з Беверлі-Хіллз 4" Аксель Фоулі, якого зігрів Едді Мерфі, через 30 років повертається до роботи через події, які загрожують його доньці. Він вирушає на вулиці сонячної Каліфорнії, щоб ловити злочинців та розкрити змову.

Бітлджус 

  • Прем'єра в Україні: вересень 2024
  • Країна: США

У цьому осінньому сезоні глядачі матимуть можливість насолоджуватися продовженням культового фільму 1988 року. Фентезі стиль нового хорору 2024 року розгорне події історії екзорциста-примари Бітлджуса. При цьому режисером проєкту буде неперевершений Тім Бертон. Хоча деталі сюжету залишаються поки що в таємниці, відомо, що актор Майкл Кітон повернеться до ролі Бітлджуса, крім того у фільмі буде ще низка акторів складу 1988 року, до яких приєднається головна зірка "Венздей" Дженна Ортега

Джокер: Божевілля на двох

  • Прем'єра в Україні: жовтень 2024
  • Країна: США

Продовження фільму "Джокер", який розповідає про одного з найбільш неординарних злочинців у світі кіно, чекають мільйони шанувальників. Душевнохворий та знехтуваний суспільством Джокер, перебуваючи на лікуванні в психіатричному закладі, знаходить спільну мову з психіатром Харлі Квінн, яка працює з маніяками та вбивцями. З часом її інтерес до Джокера перетворюється на любовну одержимість, а їх зв'язок стає вкрай небезпечним для навколишнього світу.

Кінострічка обіцяє розкрити унікальне поєднання жанрів, представляючи собою як трилер, так і мюзикл. Роль Джокера, як і в попередньому фільмі, виконає Хоакін Фенікс, а роль його закоханої виконає співачка Леді Гага.

Веном 3

  • Прем'єра в Україні: листопад 2024
  • Країна: США

У фільмах про Венома від Marvel Comics, описують історію Едді Брока, амбіційного журналіста-розслідувача, чиє тіло об'єднується з інопланетною формою життя. Цей симбіоз наділяє його не лише надздібностями, але й викликає появу ненаситного та злісного альтер-его. Більш детально сюжет фільму поки не розкривають, але відомо, що це буде режисерським дебютом для Келлі Марсел, яка створювала сценарій для попередніх фільмів "Веном".

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