"Назавжди-назавжди" (2024): українсько-нідерландський фільм уже в кінотеатрах
Світова прем'єра відбулась 8 вересня 2023 року на Венеційському кінофестивалі. Прем'єра в Україні в прокат "Назавжди-назавжди" вийшла 21 листопада 2024 року
"Назавжди-назавжди" — українсько-нідерландський драматичний фільм
Фільм розповідає історію про підлітків з 90-х, про їхнє життя та проблеми.
У 15 років Тоня змінює школу. Раніше вона навчалась в центральній школі, а тепер переїхала з родиною в спальний район, де усім заправляють відчайдухи-ровесники. У новій компанії дівчинка на теренах постсоціалістичного Києва шукає пригод у світі дорослих. В фільмі також мова піде про дружбу й перше кохання, про любовний трикутник та заплутані давниною не вирішені труднощі…
В ролях:
Аліна Чебан — Тоня
Захар Шадрін — Журік
Артур Алієв — Саня
Єлизавета Цілик — Лєра
Дар'я Жихарська — Іра
Дар'я Малахова — матір Наді
Олександр Яценко — брат Паші
Арсеній Марков — Каспер
Клим Рева — Шуруп
Ася Пшенична — Надя
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