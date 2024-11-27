"Назавжди-назавжди" (2024): українсько-нідерландський фільм уже в кінотеатрах

"Назавжди-назавжди" — українсько-нідерландський драматичний фільм

Фільм розповідає історію про підлітків з 90-х, про їхнє життя та проблеми.

У 15 років Тоня змінює школу. Раніше вона навчалась в центральній школі, а тепер переїхала з родиною в спальний район, де усім заправляють відчайдухи-ровесники. У новій компанії дівчинка на теренах постсоціалістичного Києва шукає пригод у світі дорослих. В фільмі також мова піде про дружбу й перше кохання, про любовний трикутник та заплутані давниною не вирішені труднощі…

В ролях:

Аліна Чебан — Тоня

Захар Шадрін — Журік

Артур Алієв — Саня

Єлизавета Цілик — Лєра

Дар'я Жихарська — Іра

Дар'я Малахова — матір Наді

Олександр Яценко — брат Паші

Арсеній Марков — Каспер

Клим Рева — Шуруп

Ася Пшенична — Надя